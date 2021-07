Sauvez une salle d’arcade avec l’adorable Button City, disponible le mois prochain sur PS5

Si vous aimez vos jeux indépendants mignons et câlins, Button City ressemble à un gagnant. Développé par Subliminal, le jeu met en vedette Fennel le renard et ses amis, qui travaillent ensemble pour sauver leur arcade de jeux locale. Situé dans une série de lieux de style diorama, c’est une aventure narrative dans laquelle vous explorez la ville et jouez à un tas de jeux d’arcade variés.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, vous discuterez avec d’autres personnes anthropomorphes, entreprendrez des quêtes miniatures et jouerez aux jeux dans l’arcade même que vous essayez de sauvegarder. Il semble que cela offre une belle variété de gameplay; vous jouerez à un jeu de rythme DDR-esque, à un jeu de course d’arcade, à un robot de donjon de haut en bas, et plus encore.

Il a l’air assez merveilleux et plaira probablement aux fans de titres tels que Donut County ou Bugsnax – il a une sorte d’ambiance similaire. Il devrait sortir sur PlayStation 5 le mois prochain le 10 août. Avez-vous hâte de visiter Button City? Insérez pièce(s) dans la section commentaires ci-dessous.