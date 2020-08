“Sauvez le monde pendant un court instant”: Bendzko recherche des sujets de test pour un concert Corona

Des milliers de personnes se rapprochent dans une salle. Ce qui était autrefois passionnant est maintenant un spectacle d’horreur – ou juste une expérience audacieuse. Le musicien Tim Bendzko et l’État de Saxe sont toujours à la recherche de participants. Leur question est de savoir si le grand événement peut être sauvé.

Trois bonnes semaines avant le début d’une étude corona avec le musicien pop Tim Bendzko, les responsables sont toujours à la recherche de participants. Selon le site Web du projet, plus de 1 400 sujets de test ont déjà été trouvés. Le ministère saxon de la Culture a annoncé que 4 000 personnes testées étaient recherchées pour le concert du 22 août. Lors du concert avec le musicien berlinois à l’Arena Leipzig, des chercheurs du Centre médical universitaire de Halle veulent savoir comment des événements majeurs peuvent être organisés à l’époque de Corona.

Le concert est un projet commun des états de Saxe-Anhalt et de Saxe. Ce dernier soutient l’expérience, selon les informations, avec un bon 410 000 euros, comme l’a par ailleurs annoncé le ministère. Les volontaires sains intéressés entre 18 et 50 ans peuvent s’inscrire sur le site Internet du projet «Restart-19». L’objectif principal des chercheurs est de développer un modèle mathématique pouvant être utilisé pour calculer le risque d’épidémie corona après des événements majeurs dans les halls. De plus, il faut déterminer le nombre d’autres personnes avec lesquelles un visiteur du concert entre en contact à son arrivée.

Bendzko a déclaré à la station de radio MDR JUMP: “Toutes les mesures qui ont été prises jusqu’à présent, notamment en ce qui concerne les concerts et les événements majeurs, sont basées sur des hypothèses et des hypothèses. Et qu’est-ce qui pourrait aider plus que des faits et des données correspondantes?” Il a lui-même dû reporter sa tournée à janvier 2021. Un autre mouvement serait un désastre, car vous trouveriez à peine des membres d’équipage pour la production du concert. “Le jour où cela se poursuivra, il y aura un coup de poing et des coups de couteau, car alors probablement beaucoup se sont réorientés et poursuivent simplement d’autres emplois.”

Plus précisément, trois scénarios sont à parcourir lors du concert de Leipzig. Il devrait y avoir un processus tel qu’il aurait eu lieu devant Corona: avec deux entrées à la Leipzig Arena, sans règles de distance, etc. Ensuite, un scénario avec un concept d’hygiène plus strict, plus d’entrées et des distances nettement plus grandes est parcouru. «Dans le scénario 3, il y a une distance de 1,5 mètre sur les tribunes. Seulement environ 2 000 sujets de test sont impliqués», dit-il.