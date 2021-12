Sauvez la situation: Netflix a confirmé la date de première de la deuxième saison de Bridgerton

Le service de diffusion en continu Netflix habillé en rouge et blanc pour tous les fans de Bridgerton, avec un cadeau de Noël très spécial : la date de première de la deuxième saison. Son premier lot d’épisodes est arrivé il y a exactement un an et a rapidement conquis les utilisateurs de la plateforme en devenant la série la plus réussie de l’histoire, jusqu’à ce qu’il soit dépassé par Le jeu du calmar en septembre.

Ce programme créé par Shonda rime, même esprit derrière L’anatomie de Grey, eu 85 millions de vues au cours de ses 28 premiers jours, selon le rapport officiel. Bientôt arrivera la deuxième adaptation des romans de Julia Quinn, qui mettent en scène huit frères en quête d’amour et de bonheur dans la haute société britannique, elle a donc les ingrédients nécessaires pour satisfaire le public dans différents genres.

Début avril, les fans ont été informés du premier match de la série et c’était Régé-Jean Page, qui a joué le duc d’Hastings, l’intérêt romantique de Daphne Bridgerton, joué par Phoebe dynevor. Il arrive que Chaque tranche sera dédiée à chacun des membres de la famille et c’est maintenant au tour de se rapprocher de la vie d’Anthony Bridgerton et Kate Sharma, animé par Jonathan Bailey et Simone Ashley.

Le tournage correspondant aux nouveaux chapitres a culminé il y a quelques semaines et l’a officialisé avec une publication du producteur Chris Van Dusen: « J’ai hâte que le monde voie ce que nous leur réservons. Et ces deux-là qui sont sur la photo avec moi ici (Jonathan Bailey et Simone Ashley)… les mots ne leur suffisent pas. 2022 ». Depuis aujourd’hui, nous savons déjà quelle est sa date de sortie officielle.

+ Quand la deuxième saison de Bridgerton est-elle diffusée ?

Selon les récents articles du streaming et de la série sur les réseaux sociaux, la deuxième saison de Bridgerton sortira sur Netflix le 25 mars 2022. En plus des protagonistes, Bailey Oui Ashley, ils reviendront au casting Phoebe Dynevor, Nicola Coughlan, Jonathan Bailey, Luke Newton, Claudia Jessie, Luke Thompson Oui Ruth Gemmel. Pour le moment, on ne sait pas s’il y aura un troisième versement, mais le plan prévoit qu’il y aura au moins huit parties.

