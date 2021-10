Sauvegarde Linux : voici comment sauvegarder votre ordinateur Linux

Les données informatiques peuvent être sauvegardées manuellement ou automatiquement sous Linux. Nous allons vous montrer deux méthodes courantes pour créer une sauvegarde Linux.

D’André Gabriel

Sauvegarde Linux manuelle avec Rsync Sauvegarde Linux par outil : Résumé Back In Time

Quel que soit le système que vous utilisez, des sauvegardes de données régulières sont importantes. Cela s’applique surtout aux fichiers personnels tels que les images qui se trouvent dans le répertoire personnel de Linux. Le dossier « / etc » est également heureux d’avoir une sauvegarde Linux car il contient tous les fichiers de configuration globale tels que les paramètres réseau.

Sauvegarde Linux manuelle avec Rsync

Il existe différentes solutions de sauvegarde pour Linux. L’un d’eux s’appelle Rsync. La méthode convient aux systèmes locaux auxquels n’accèdent pas activement d’autres systèmes du réseau. Vous pouvez l’utiliser pour créer une sauvegarde complète afin de sauvegarder l’ensemble du système Linux de manière significative – à condition que Rsync soit installé. Par rapport aux autres, la variante est particulièrement rapide et facile. C’est comme ça que c’est fait:

Insérez un disque dur externe ou connectez une clé USB. Trouvez le lecteur approprié avec la commande « fdisk -l ». Montez le lecteur dans n’importe quel dossier – par exemple sous « / mnt ». Ouvrez le terminal – sous Ubuntu par exemple avec « [Strg] + [Alt] + [T] ». Exécutez la commande suivante en tant qu’utilisateur root : € sudo rsync -aAXv / –exclude = { » / dev / * « , » / proc / * « , » / sys / * « , » / tmp / * « , » / run / * », « / mnt / * », « / media / * », « / lost + found »} / mnt

La commande est basée sur l’exemple que vous avez sélectionné « /mnt » à la troisième étape. Ensuite, vous avez créé une sauvegarde Linux sans les répertoires suivants : /dev, /proc, /sys, /tmp, /run, /mnt, /media, /losd + found. Ceci est important pour éviter une boucle infinie.

La commande « -aAXv » assure que les fichiers sont transférés en mode archive afin de sécuriser les liens symboliques, les appareils, les permissions, les droits de propriété, les heures de modification, les ACL et les attributs étendus.

Sauvegarde Linux par outil : Back In Time

Il existe des programmes qui permettent les sauvegardes automatiques de Linux. Les plus connus incluent Déjà Dup et Back In Time – les surfaces et les fonctions sont similaires. Nous décrivons la sauvegarde des données en utilisant l’exemple de Back In Time. Ici aussi, une clé USB ou un disque dur externe peut être utilisé comme emplacement de stockage pour le système Linux.

Le programme prend en charge Gnome et KDE et fonctionne donc bien avec Ubuntu, par exemple. Xfce et d’autres environnements de bureau ne sont pas non plus un problème.Avantages supplémentaires de Back In Time : les sauvegardes obsolètes sont automatiquement supprimées et les versions de fichiers individuelles peuvent également être restaurées.

Afin de créer une sauvegarde Linux avec le logiciel – appelé ici « snapshot » – vous devez l’installer. Pour ce faire, entrez la commande « sudo apt-get install backintime-qt4 » dans le terminal. Après avoir installé Back In Time, vous trouverez l’outil de sauvegarde Linux dans le menu Démarrer comme suit :

Version racine standard

Pour sauvegarder les fichiers système, tels que ceux du répertoire « / etc », vous devez utiliser la version root. Les fichiers temporaires, les dossiers réseau intégrés, la corbeille et les copies de travail ne doivent pas être inclus dans la sauvegarde Linux.

Comment créer une sauvegarde Linux avec Back In Time :

Démarrez le programme. Cliquez sur l’onglet Général. Déterminez l’emplacement. Définissez le « Calendrier » – nous recommandons « Répétitive (anacron) ». Cliquez sur l’onglet Inclure. Spécifiez les fichiers à sauvegarder via « Ajouter un fichier ». Utilisez « Ajouter un dossier » pour ajouter des dossiers complets. Cliquez sur l’onglet « Exclure ». Laissez la liste telle quelle ou ajoutez d’autres fichiers, etc. à l’aide des symboles plus – par exemple des partages réseau dans le dossier Backup_HDD. Cliquez sur l’onglet « Supprimer automatiquement ». Activez la « suppression intelligente » si nécessaire et ajustez les paramètres. Vérifiez les paramètres dans l’onglet « Options » et ajustez-les si nécessaire. Vérifiez les paramètres dans l’onglet « Paramètres pour les experts » et ajustez-les si nécessaire. Terminez la configuration en cliquant sur « OK ». Prenez un instantané.

Les sauvegardes automatiques ont lieu pendant que l’ordinateur fonctionne. Si vous sélectionnez « Répéter (anacron) » à la quatrième étape, le système effectuera la sauvegarde Linux dès que l’ordinateur sera (à nouveau) actif. Utilisez-vous un ordinateur portable ? Ensuite, dans l’onglet « Options », cochez la case « Désactiver les instantanés en mode batterie ».

Dès qu’une sauvegarde est disponible, vous la verrez dans le menu principal à gauche. Si vous y sélectionnez un instantané, vous pouvez restaurer des fichiers, des dossiers ou une sauvegarde complète dans la fenêtre de droite. Pour ce faire, faites un clic droit sur un fichier et cliquez sur « Restaurer ».

Par défaut, Back In Time stocke les sauvegardes dans le profil principal. Mais vous pouvez également créer des profils supplémentaires. Pour utiliser une sauvegarde complète prédéfinie par le programme, cliquez dans le menu du profil sur « Modifier pour une sauvegarde complète du système » et définissez la planification.

Résumé Des sauvegardes de données régulières sont également recommandées pour les utilisateurs de Linux. La sauvegarde du répertoire personnel est particulièrement importante. Vous pouvez créer une sauvegarde Linux manuelle très rapide avec Rsync. Back In Time est un outil de sauvegarde automatique de Linux. Une alternative comparable pour les sauvegardes automatiques s’appelle Déjà Dup.