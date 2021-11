Sauvé par l’heure de sortie de la saison 2 de Bell et plus de détails

Saving by Bell La saison 2 sera-t-elle renouvelée ou non ? C’est le plus fréquent des amoureux de Saved by Bell Season 2. Le reboot du Classic Saved by Bell. La série est basée sur les étudiants et les amis de Bayside. Bayside et leurs relations entre eux à l’école.

Quelle peut être l’intrigue de la saison 2 de Save By The Bell?

La saison 1 étant terminée, il a été révélé que le départ d’Aisha du groupe et Lexi sort avec Jamie actuellement. La saison 2 pourrait se concentrer sur les suites de la rupture. Aisha peut regretter et pourrait être de retour avec le groupe. De plus, la saison peut inclure un apprentissage en ligne ou des cours à distance en raison de la pandémie.

Tout sur Saved By The Bell Saison 2

Jessie On sa propre est un beau pompier. (À un moment, on la voit debout devant Jessie, debout devant le Dr Spano, debout contre un poteau d’incendie et en train de regarder le premier intervenant dans une référence claire au personnage d’Elizabeth Berkley Lauren dans le film culte Showgirls en 1995 .)

On remarque également la plupart des acteurs originaux de la série réunis dans The Max, vraisemblablement pour rendre hommage à leur ancien camarade Screech ainsi qu’à Lisa de Lark Voorhies, qui apparaît avec ses co-stars des étudiants de Bayside dans la saison 2, mais pas via FaceTime. (Pour plus de détails sur l’hommage prévu à Dustin Diamond par SBTB, rendez-vous ici.)

Dans la finale de la saison 2, nous taquinons l’arrivée de Covid-19 dans la série. Les élèves de la saison 2 sont prêts à participer au Southern California School Spirit Competition. Nous verrons Mac mûrir et prendre ses choix sous son contrôle. Mac ne sera plus dans l’ombre de son père. Daisy paiera plus pour sa vie amoureuse.

Vous serez plus ravi d’apprendre que le personnage de Saved by the Bell Saison 2 Lexi a été créé spécifiquement pour Totah qui est le producteur de l’émission.

La saison 2 de Saved By the Bell sortira en novembre. 24, sur le paon.

