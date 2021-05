Sauvé par le redémarrage de Bell, un hommage spécial à Dustin Diamond est prévu

Après le décès de Dustin Diamond plus tôt cette année, les acteurs et l’équipe de la Sauvé par le gong reboot honorera le regretté acteur Screech avec un hommage « spécial ». En janvier, Diamond avait révélé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer du poumon de stade IV. Bien qu’il ait combattu la maladie avec des traitements et le soutien de certains de ses anciens Sauvé par le gong co-stars, Diamond est malheureusement décédée le 1er février à l’âge de 44 ans.

Diamant de Dustin était l’un des seuls acteurs majeurs de la série originale à ne pas apparaître dans la première saison de Peacock’s Sauvé par le gong. Son personnage a été référencé avec Slater (Mario Lopez) révélant que Screech réside actuellement sur la Station spatiale internationale avec son ami robot Kevin. Dans une nouvelle interview avec Yahoo Entertainment, Lopez a parlé de l’hommage spécial que la distribution et l’équipe ont à l’esprit pour Diamond, ajoutant que le tournage débutera en juin.

« Nous prévoyons quelque chose de spécial dans lequel nous ne nous sommes pas encore engagés … Nous allons avoir notre première table lue dans environ une semaine, mais nous prévoyons quelque chose de spécial. Nous sommes prêts à recommencer dans June et moi serons dans tous ces épisodes. «

Au cours de la production du redémarrage de Peacock, Diamond a exprimé sa consternation à l’idée que Screech soit exclu de la première saison de l’émission. Il avait été annoncé très tôt que la série présenterait les retours de stars originales comme Lopez, Elizabeth Berkley et Mark-Paul Gosselaar. Dans une interview avec TMZ l’année dernière, Diamond a déclaré qu’il aurait adoré revenir, se demandant comment il pourrait y avoir un nouveau Sauvé par le gong sans Screech.

« Vous voyez, j’étais l’une des personnes dans chaque épisode », a déclaré Diamond. « J’étais littéralement dans chaque épisode. De tous les membres de la distribution, j’étais dans le plus. Et ce n’est plus le cas. Je ne suis pas dans le nouveau. Et comment avez-vous Sauvé par le gong sans Screech? .. S’il s’agit d’un redémarrage de toute la série, ramenez simplement tous les agrafes. «

Avant la première de la saison 1, la showrunner de la renaissance Tracey Wigfield a déclaré au Hollywood Reporter que la porte était ouverte pour que Screech apparaisse dans la deuxième saison. À l’époque, elle a confirmé qu’il y aurait des œufs de Pâques faisant référence au personnage, bien qu’il ne soit « lié à aucun des nouveaux personnages » de la même manière que certains des autres originaux.

« Mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas ouvert pour le futur, ne sachant pas ce que seront les histoires ou quoi que ce soit pour un caméo peut-être. »

De toute évidence, personne n’aurait pu prévoir la maladie soudaine de Diamond, mais il est regrettable qu’il n’ait pas pu apparaître comme Screech une dernière fois comme il le souhaitait. Un camée de l’acteur lui-même n’est plus possible, mais il est bon de savoir que la distribution et l’équipe prévoient toujours de rendre hommage à Diamond d’une manière spéciale. Aucun autre détail n’a été donné, nous devrons donc attendre de voir de quoi parle Lopez lorsque la saison 2 de la nouvelle Sauvé par le gong arrive.

La première saison de la nouvelle Sauvé par le gong peut être regardé sur Peacock. Comme l’a révélé Lopez, le tournage de la saison 2 devrait commencer le mois prochain. Une date de sortie officielle n’a pas encore été fixée. Cette nouvelle nous vient de Yahoo Entertainment.

Sujets: Saved by the Bell, Peacock, Streaming