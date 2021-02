Sauvé par le Bell Star Dustin Diamond est décédé à l’âge de 44 ans

« Nous souhaitons que vous le connaissiez comme nous l’avons fait. Nous vous demandons de laisser place à l’intimité de notre équipe et de la famille de M. Diamond pendant cette période tragique, alors que nous pleurons et nous souvenons des souvenirs passés ensemble. Cette perte est tout autant piquant car c’est soudain. «

Diamond a eu son premier générique d’acteur officiel pour un petit rôle dans un téléfilm La grande évasion de Yogi et un épisode de C’est une vie en 1987, mais sa grande rupture est venue avec le Sauvé par le gong franchise – à l’origine dans Bonjour, Miss Bliss, qui deviendra plus tard la base de la sitcom.

Diamond a également joué le rôle de lui-même dans un certain nombre d’émissions telles que Dickie Roberts: ancienne star d’enfant et Chemin Four Corners, de même que Célébrités Big Brother en 2013.

Quelqu’un d’autre a écrit: « Sauvé par le gong captivé notre attention lorsque nous étions beaucoup plus jeunes. C’était l’une des émissions que tout le monde regardait et appréciait à l’époque. Putain de honte Dustin diamantpasse. Le cancer est une chose horrible et horrible. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis. »