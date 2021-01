Sauvé par le Bell Star Dustin Diamond diagnostiqué avec un cancer de stade 4

Après avoir été admis à l’hôpital cette semaine avec une maladie mystérieuse, Sauvé par le gong La star Dustin Diamond a reçu un diagnostic de cancer de stade 4. Récemment, il a été rapporté que Diamond avait demandé un traitement médical après avoir ressenti une immense douleur sur tout le corps. Parce que sa mère est décédée d’un cancer du sein, on craignait que Dustin ne soit également aux prises avec un cancer, et les médecins ont malheureusement déterminé que ces craintes étaient vraies.

Par TMZ, Diamant de Dustin aurait un cancer dans tout son corps et a déjà commencé sa première série de traitements de chimiothérapie. Il a également été rapporté que Diamond a ressenti une boule dans la gorge qui a conduit à son diagnostic. Le représentant de l’acteur a noté que Dustin ressentait également de la douleur à cause du zona. De toute évidence, le pronostic est très sombre, et la star de la télévision pourrait utiliser toutes les prières et souhaiter bien recevoir tout de suite.

« Pour le moment, nous pouvons confirmer que Dustin a un cancer », lit-on dans un communiqué publié sur la page Facebook de Diamond. « Dustin divulguera plus d’informations une fois qu’elles seront disponibles et un plan pour aller de l’avant est fait … Nous demandons à chacun de respecter la vie privée de Dustin pendant cette période difficile. Toute positivité et prières sont appréciées. »

Diamond a joué à Samuel «Screech» Powers dans chaque épisode de Sauvé par le gong ainsi que ses deux émissions dérivées originales, La nouvelle classe et Les années universitaires. Il n’est apparu à aucune des réunions de distribution depuis la fin de la série et n’a pas été invité à reprendre le rôle dans le nouveau rôle de Peacock Sauvé par le gong redémarrer la série, bien que la plupart des autres personnages originaux soient revenus. L’année dernière, Diamond a parlé de sa déception de ne pas avoir été invité à faire partie de la nouvelle émission.

« C’est quelque chose dans lequel nous consacrons beaucoup de temps et d’efforts », a expliqué Diamond. « Comment as-tu Sauvé par le gong sans Screech? Droite? Je veux dire, il semble qu’il y ait là une occasion manquée. «

Alors que Screech était introuvable dans la première saison du redémarrage, ramener le personnage dans une deuxième saison potentielle était toujours une possibilité. Faire face à la situation sur Que se passe-t-il en direct avec Andy Cohen en novembre, l’ancienne co-star de Diamond, Elizabeth Berkley, a déclaré qu’un retour Screech était possible, même si elle n’avait pas parlé à Dustin depuis un moment.

« Donc, je ne sais pas s’il fera une apparition. Nous verrons s’il y a une autre saison. Peut-être que c’est quelque chose à explorer, et je ne lui ai pas parlé depuis longtemps », a déclaré Berkeley à l’époque. « Honnêtement, depuis que je pense que nous avons terminé la série, c’est la dernière fois que je lui ai parlé, mais pas à cause de quoi que ce soit de mauvais. Je veux dire, il a toujours été gentil avec moi et il a fait son chemin, mais vraiment j’en ai gardé plus. touchez avec Mark-Paul, Tiffany, Mario, puis, de temps en temps, Lark. «

Espérons que Dustin pourra un jour retourner au Sauvé par le gong franchise, mais l’accent est mis sur l’amélioration de Dustin. Étant donné que Diamond peut utiliser beaucoup de soutien en ce moment, les fans sont encouragés à envoyer leurs vœux de bonheur par lettres ou cartes. Les e-mails peuvent également être envoyés, car ils seront imprimés et envoyés à Diamond. Pour le moment, l’équipe de Dustin demande que ces adresses ne soient pas utilisées pour les demandes d’autographes, car ce n’est pas à cela que cela sert. Les e-mails souhaitant du bien à Dustin peuvent être envoyés à [email protected], et les cartes physiques et les lettres peuvent être postées à Insurance King, ℅ Dustin Diamond, 127 N. Alpine Rd., Rockford, IL 61107.

Cette nouvelle nous vient de TMZ.

Sujets: sauvés par la cloche