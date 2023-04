Sauvé par Josie Totah de Bell Reboot rejoint le remake de Faces of Death

Le casting du nouveau Visages de la mort le film en préparation chez Legendary se prépare. Auparavant, il a été révélé que Barbie Ferreira (Euphorie) et Dacre Montgomery (Choses étranges) avait été sélectionné pour jouer dans le film, décrit comme une « réinvention » du classique culte controversé qui a donné naissance à une franchise lors de sa sortie en 1978. Maintenant, Deadline rapporte que Sauvé par le gong étoile de redémarrage Josie Totah vient également d’embarquer dans le casting. Le tournage devrait commencer plus tard ce mois-ci.





Daniel Goldhaber dirige le nouveau Visages de la mort en utilisant un scénario co-écrit avec Isa Mazzei. Le film sera produit par Don Murphy et Susan Montford de Angry Films aux côtés d’Adam Hendricks et Greg Gilreath de Divide/Conquer. Mazzei sera le producteur exécutif tandis que Cory Kaplan coproduira avec Derek Bishé.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Totah pourrait être mieux connu pour avoir joué le rôle de Lexi dans la reprise de deux saisons de Peacock de Sauvé par le gong. L’actrice trans a déjà joué des rôles dans l’émission Disney Channel Jessy et ABC De retour dans le jeu. Côté cinéma, Totah est apparu dans la comédie dramatique 2021 d’Amy Poehler Moxie rôles suivants dans des films comme Beau, Camp magiqueet Spider-Man : Retrouvailles. Elle apparaîtra également dans la prochaine série dramatique d’époque britannique Les boucaniers pour Apple TV+.





Les visages de la mort sont réinventés

Il y a très peu de choses qui ont été révélées sur ce qui se passera dans le nouveau Visages de la mort film. L’original, réalisé par John Alan Schwartz, mettait en vedette Michael Carr dans le rôle de Francis B. Gross, un pathologiste qui sert de narrateur au film d’horreur présenté sous forme de documentaire. Le film était controversé pour avoir inclus des images de décès réels, bien qu’une grande partie des décès présentés dans le film aient été truqués avec des acteurs. Interdit dans plusieurs pays avec une controverse mondiale, le film a engendré une franchise composée de plusieurs suites avec une variété d’imitateurs dans les années suivantes.

Les temps ont changé depuis les années 1970, et on peut présumer que cette nouvelle approche Visages de la mort n’utilisera pas de séquences réelles de scènes de mort. Le film a également été décrit comme étant réinventé pour le 21e siècle, se concentrant peut-être sur des vidéos virales trouvées sur Internet et les médias sociaux, car ce serait l’équivalent moderne de ce que Visages de la mort était à l’époque.

« Visages de la mort était l’une des premières bandes vidéo virales, et nous sommes tellement chanceux de pouvoir l’utiliser comme point de départ pour cette exploration des cycles de violence et de la façon dont ils se perpétuent en ligne « , ont précédemment déclaré Mazzei et Goldhaber dans un communiqué.

Légendaire Visages de la mort reboot n’a pas encore de date de sortie.