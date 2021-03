Sauvé du crime. GNR «répertorie» la Nissan GT-R pour le transport d’orgue

L’affaire a été reprise dans la presse internationale: la Garde nationale républicaine portugaise (GNR) vient de «faire enrôler» une voiture nouvellement appréhendée, à la suite de la lutte contre la criminalité, dans le but – beaucoup plus intéressant, disons – de l’utiliser dans le transport des humains. organes. De quelle voiture parlons-nous? Une Nissan GT-R!

L’annonce de l’incorporation de cette nouvelle «armée», désormais au service de la Garde nationale républicaine, a été faite, par la force militarisée elle-même, sur sa page officielle du réseau social Facebook. Accompagné, y compris, une photo du nouveau véhicule, déjà caractérisé.

En fait et d’après ce que l’on voit, dans cette même image, la Nissan GT-R, qui n’est plus au service du crime, pour passer du côté des forces de l’ordre public, n’affiche plus que sa nouvelle » uniforme « , ainsi que l’indication de ce qui sera son objectif principal dans GNR – le transport d’organes humains, pour la transplantation.

La nouvelle «arme» de GNR

Concernant le modèle lui-même, l’image donne l’idée d’être une version des premières années post-2010, c’est-à-dire née avant même le restylage montré en 2017. Comptage, sous le capot, avec un bloc essence V6 3.0 biturbo, couplé à une boîte automatique à double embrayage et six vitesses, en plus de la transmission intégrale permanente.

Quant à la puissance et bien que cela dépende de l’année à laquelle le véhicule se rapporte, cette Nissan GT-R peut atteindre 545 ch, avec un couple maximal de 632 Nm.

Malgré tout et quelle que soit la puissance annoncée, cette Nissan GT-R devrait pouvoir accélérer de 0 à 100 km / h, de l’ordre de trois secondes environ.

Enfin, je dois ajouter qu’en plus de cette GT-R, un autre véhicule a également été appréhendé, non identifié, mais qui, selon le GNR, est également d’une cylindrée élevée. Et cela, comme cette Nissan, sera mise au service de cette force, dans le même but.

La livraison de la Nissan GT-R, par le ministre de l’Administration interne, à GNR. Photo: GNR

La Garde nationale républicaine rappelle également qu’au cours des 10 dernières années, elle a déjà contribué à la livraison d’un total de 2 836 organes, couvrant plus d’un demi-million de kilomètres et impliquant environ 5 700 militaires dans cette mission. Contribuer, de cette manière, à aider à sauver des vies.

Enfin, quant aux deux nouveaux véhicules de transport d’organes, ils seront désormais distribués dans les deux principales villes du pays, Lisbonne et Porto.

