Saut du cuir au bronze et au cuivre dans le nouveau jeu de survie Viking, Valheim

Le début du jeu du nouveau jeu de survie à succès Valheim est un peu difficile en raison d’un manque de matériel. C’est loin d’être insurmontable, mais le saut entre les équipements en cuir et les équipements entièrement métalliques issus des ressources du biome de la Forêt-Noire est un énorme fossé.

Cependant, il y a deux choses importantes ici: premièrement, c’est absolument facultatif. Il y a des compromis à utiliser pour utiliser l’armure de bronze, par exemple, tels que les joueurs gagnent une défense plus élevée et perdent une certaine vitesse de déplacement en conséquence. Certains peuvent préférer la mobilité du cuir plutôt que la capacité de survie du bronze.

Vous ne pourrez pas non plus obtenir de bronze tant que vous n’aurez pas abattu le premier boss Eikthyr, car ce boss laisse tomber ce qui peut être fabriqué dans la première pioche du jeu. Sans cet objet, c’est impossible – techniquement, vous pouvez inciter les trolls à casser le cuivre et l’étain pour vous, mais c’est extrêmement inefficace et difficile à faire.

Cela dit, si vous avez décidé de vous lancer dans le bronze, vous devrez rassembler à la fois du cuivre et de l’étain. Les deux ont leurs propres utilisations individuelles – le cuivre fait un couteau, les deux permettent de construire certains objets avec le marteau – mais leur utilisation principale est forgée ensemble pour créer du bronze.

Apportez deux barres de cuivre et une barre d’étain à une forge pour créer une barre de bronze. Ces objets doivent d’abord être fondus dans une fonderie, que vous obtiendrez en obtenant des noyaux de surtaxe dans les mini-donjons répartis dans le biome de la Forêt-Noire.

La première chose que vous voudrez fabriquer sera probablement une pioche en bronze, car cela facilitera considérablement la collecte du cuivre et de l’étain. La pioche en bronze a plus de durabilité, vous permettant de miner plus longtemps avant de se casser, ainsi que de casser les pierres nécessaires plus rapidement.

C’est aussi une bonne idée de créer une base près ou même dans la Forêt-Noire afin de ne pas avoir à voyager trop loin pour réparer votre équipement ou déposer vos matériaux. N’oubliez pas que les minerais et les barres métalliques ne peux pas être téléporté à l’aide d’un portail, vous obligeant à les retourner là où vous les utiliserez.

Pour cette raison, un chariot est extrêmement utile à apporter, car les métaux sont très lourds. Étant donné que chaque minerai pèse 10 livres et que le poids de base est de 300, les joueurs ne pourront même pas transporter une seule pile complète de minerai sans chariot en raison du poids de l’armure et de la pioche elle-même.

L’étain se trouve près de l’eau d’un biome de la Forêt-Noire et est exploité pour plusieurs minerais à la fois à partir de nœuds uniques, ce qui le rend relativement facile à obtenir. Le cuivre, cependant, se trouve dans de grandes veines dans toute la Forêt-Noire et nécessite un effort beaucoup plus important pour en obtenir un à la fois.

L’exploitation minière attirera également les ennemis, alors soyez prêt à vous défendre lorsque vous en aurez forcément besoin! Gardez un œil sur les trolls en particulier et assurez-vous de ne pas être accidentellement surchargé par vos matériaux au cas où vous auriez besoin de faire une escapade rapide.