Saturne et Jupiter vont presque s’embrasser ce solstice d’hiver

Saturne et Jupiter sembleront presque s’embrasser ce solstice d’hiver, mais pas à cause d’un gui cosmique suspendu au-dessus de leur tête.

Au contraire, les deux géantes gazeuses auront l’air d’être très proches dans le ciel nocturne lors d’un événement connu sous le nom de «grande conjonction», qui se produit environ tous les 20 ans. En réalité, Saturne et Jupiter seront à des centaines de millions de kilomètres l’un de l’autre.

La grande conjonction de cette année sera exceptionnellement proche – à seulement un dixième de degré d’intervalle, ou un cinquième du diamètre d’une pleine lune. La dernière fois que Saturne et Jupiter ont semblé aussi confortables, c’était le 16 juillet 1623, lorsque le célèbre astronome italien Galileo Galilei était en vie, selon 45secondes.fr, un site sœur de 45Secondes.fr.

En relation: Les plus grands succès de Cassini: les meilleures photos de Saturne et de ses lunes

Les astronomes qui suivent Jupiter et Saturne depuis cet été auront remarqué que les planètes se rapprochent lentement l’une de l’autre. En tant que plus grande planète du système solaire, Jupiter est généralement l’une des planètes les plus brillantes, mais ces derniers temps, elle brille encore plus, en raison de la présence proche de Saturne à sa gauche (à l’est), a rapporté 45secondes.fr.

Dans cette illustration en gros plan, Jupiter et Saturne semblent assez confortables lorsqu’ils sont vus avec des jumelles. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

La dernière grande conjonction a eu lieu le 28 mai 2000. Les deux planètes semblent se rencontrer si rarement parce que leurs orbites ne correspondent pas. Jupiter met près de 12 années terrestres pour faire le tour du soleil, et Saturne en prend près de 30. En plus de cela, ces planètes gazeuses voyagent sur des « pistes » différemment inclinées autour du soleil, de sorte qu’elles apparaissent rarement aussi proches les unes des autres (du moins de la Terre. perspective) lors de grandes conjonctions, a déclaré Michael Brown, astronome à l’Université Monash en Australie, au Washington Post.

Avant la grande conjonction très proche de 1623, qui était probablement impossible à voir depuis la Terre parce que les planètes apparaissaient si proches du soleil, la dernière rencontre visible et apparemment intime entre Jupiter et Saturne a eu lieu en mars 1226, a déclaré Brown au Post.

Les observateurs du ciel espérant voir la « rencontre » cosmique ce solstice d’hiver – le « jour le plus court » de l’année dans l’hémisphère nord – devraient regarder juste au-dessus de l’horizon dans le sud-ouest, environ une heure après le coucher du soleil, selon la NASA. Vous devriez voir les planètes qui s’embrassent à l’œil nu, et si vous avez un télescope ou des jumelles, les planètes apparaîtront dans le même champ de vision. « En fait, Saturne apparaîtra aussi proche de Jupiter que certaines des lunes de Jupiter », a écrit la NASA dans un communiqué.

Les prochaines grandes conjonctions apparaîtront le 2 novembre 2040 et le 7 avril 2060, mais pendant ces deux événements, les planètes apparaîtront à 1,1 degré l’une de l’autre, soit 11 fois plus loin que la vue de ce mois-ci, selon timeanddate.com. Pour voir la prochaine grande conjonction très rapprochée, les observateurs du ciel (ou peut-être leurs enfants ou petits-enfants) devront attendre le 15 mars 2080.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.