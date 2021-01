Saturnalia a une nouvelle bande-annonce d’horreur de survie qui est hantement froide

La Guilde des astrophysiciens et Santa Ragione ont travaillé dur sur un nouveau titre d’horreur de survie appelé Saturnales. Ce titre unique est une dédicace unique aux vacances car il a placé les joueurs dans l’abîme troublant du solstice d’hiver. Explorez la célébration de la Saint-Lucie où Sainte-Lucie tient ses propres yeux sur un plateau dans ce titre d’horreur.

Le jeu est une expérience de vacances d’horreur générée de manière procédurale et stylisée. les joueurs peuvent explorer le titre en dévoilant lentement les sombres secrets cachés dans cet étrange monde hivernal. La description du jeu dégage une ambiance effrayante, et la bande-annonce fait une horrible promesse d’un bon moment effrayant pour tout fan de jeux d’horreur.

saturnales se déroule en Sardaigne, en Italie. Ici, un village isolé de personnes accomplit un ancien rituel où les gens disparaissent pendant le solstice d’hiver. En 1989, un groupe d’étrangers fait équipe pour survivre et dévoiler les secrets de la nuit comme saturnales introduit un nouveau nom dans l’expérience d’horreur des fans.

Il s’agit d’un titre dans lequel les joueurs interagissent avec des personnages qui continuent jusqu’à leur mort. Aucun personnage n’est joué deux fois, car chacun a sa propre expérience unique dans le village unique de l’horreur.

Pour rendre les choses encore plus compliquées, le village changera lentement à chaque partie. Tout est aléatoire, et de manière vraiment voyous, les joueurs devront réapprendre leur chemin à chaque course.

Gérez un nombre de matchs, explorez le village et résolvez des énigmes. Bien que vous soyez essentiellement sans défense, les joueurs peuvent toujours se cacher et fuir l’horreur qui cherche constamment leur attention sans partage.

Cette histoire unique utilise un folklore jamais vu auparavant. Cela signifie qu’il tire parti de son style artistique unique et le mélange avec des visuels, des sons et plus encore. Explorez les profondeurs de l’horreur avec un récit qui s’adapte aux mouvements et aux changements du joueur en fonction de ce que le joueur a connu des expériences de vie précédentes.

Ce n’est pas un jeu simple. Les joueurs mourront encore et encore en essayant de découvrir l’épopée et l’histoire de conduite enfouie dans un récit du solstice d’hiver.

Il vaut mieux laisser ce titre à un public mature. Les joueurs doivent être conscients qu’en tant qu’expérience d’horreur, cela peut souvent être un voyage passionnant et désolé dans la folie mentale.

saturnales devrait sortir via Epic Games Store en 2021. Il n’y a actuellement aucune date de sortie confirmée pour ce titre.