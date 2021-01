Saturday Night Live pionnier à la télévision américaine rien de moins 46 ans. Le programme est né comme un spectacle nocturne de plus et il est devenu un pool de grandes figures de l’industrie. Tout ce qui s’y passe devient important et c’est pourquoi cela s’est passé dans l’édition de ce samedi une parodie qu’il a faite pour se moquer d’émissions comme Stranger Things, Lady’s Gambit et Bridgerton. Cela offense-t-il?

SNL est actuellement hébergé par John Krasinski et parmi les acteurs qui ont catapulté vers la célébrité sont: Steve Martin, Chevy Chase, Julia Louis-Dreyfus, Robert Downey Jr., Jimmy Fallon, Eddie Murphy, Ben Stiller et Adam Sandler. L’émission NBC fait souvent des sketches comiques et, lors de la dernière émission, elle visait certaines des séries les plus populaires en streaming.

Saturday Night Live s’est moqué de Stranger Things, Bridgerton et Lady’s Gambit

Inspiré par l’ouverture de L’annulation, qui a une chanson interprétée par Nicole Kidman, Saturday Night Live a imaginé les intros des spectacles les plus célèbres et les a parodiés comme si elles étaient chantées par leurs protagonistes. Stranger Things, Gambit de Dama, Bridgerton, The Crown, The Office, Succession, Sex and The City et The Mandalorian ont été choisis.







Les taquineries ont pris un aspect de chaque émission et l’ont exagéré au maximum pour faire rire. Par exemple, Cecily Strong a joué Julie Andrews avec les paroles suivantes sur la création de Shonda Rhimes: « Sexe, beaucoup de sexe daltonien, sexe, costumes, mais pourquoi le générique d’ouverture ressemble-t-il à un économiseur d’écran des années 90? ».

De plus, Melissa Villasenor s’est mise à la place d’Anya Taylor-Joy et a chanté: « Les échecs et la drogue, la drogue et les échecs, les filles jouent aux échecs puis se défoncent et jouent aux échecs ». Les sketches comprenaient des costumes et des décors identiques à ceux de la série pour donner plus de réalisme.

The Mandalorian et la couronne ont également été distingués et le rire est tombé sur deux de leurs personnages. Margaret Thatcher de Gillian Anderson dans le cas de la série Netflix et Baby Yoda pour le succès Disney +.

Saturday Night Live est devenu l’émission humoristique la plus regardée à la télévision américaine aujourd’hui selon les données du Hollywood Reporter. C’est pourquoi les sketches humoristiques sur la série en streaming ont eu un plus grand impact et n’ont pas cessé de se moquer de ces productions. Est-ce pour se mettre en colère?