Saturday Night Live perd Beck Bennett et Lauren Holt alors que trois nouveaux arrivants rejoignent le casting

Une poignée de nouveaux arrivants se joignent Saturday Night Live pour la 47e saison à venir, mais quelques visages familiers partiront également. En l’état, la plupart des habitués de la comédie à sketchs reviennent pour la saison 47, notamment Kate McKinnon, Kenan Thompson, Cecily Strong et Pete Davidson. Pendant ce temps, Beck Bennett vit la série après huit ans, tandis que Lauren Holt – qui a rejoint SNL en tant que joueur vedette la saison dernière – est également à la porte.

« Je t’aime, SNL, » Beck Bennett a déclaré sur Instagram après l’annonce de la nouvelle, en publiant des photos de son favori Saturday Night Live souvenirs. « Tu vas tellement me manquer. Merci pour 8 ans de personnes remarquables et d’expériences incroyables qui ont complètement changé ma vie. Je me suis tellement amusé. »

Les nouveaux arrivants rejoignent SNL pour la saison 47 incluent Aristote Athari, James Austin Johnson et Sarah Sherman. Outre ces nouveaux noms, les membres de la distribution incluent Andrew Dismukes et Punkie Johnson. Les habitués annoncés confirmés pour la prochaine saison de la série humoristique à sketchs sont Aidy Bryant, Michael Che, Pete Davidson, Mikey Day, Chloe Fineman, Heidi Gardner, Colin Jost, Kate McKinnon, Alex Moffat, Kyle Mooney, Ego Nwodim, Chris Redd, Cecily Strong, Kenan Thompson, Melissa Villaseñor et Bowen Yang.

Entre chaque saison, il y a toujours des spéculations sur les membres de la distribution qui pourraient partir. Le nom de Kate McKinnon semble apparaître chaque année comme le prochain grand nom à sortir SNL, mais sa course dans la série continuera. La date limite rapporte que Saturday Night Live créateur Lorne Michaels est devenu plus « flexible » en permettant aux talents de choisir d’autres projets en dehors de SNL, ce qui pourrait être une raison pour laquelle de plus grands noms comme McKinnon, Pete Davidson et Cecily Strong restent à bord.

Aristote Athari

James Austin Johnson

Sarah Sherman

À titre d’exemple, Kate McKinnon a un Joe Exotique série limitée en développement chez Peacock dans laquelle elle incarnera Carole Baskin. Cela va probablement l’interrompre SNL calendrier de tournage, mais des conflits comme celui-ci seraient réglés pour l’amélioration du talent. Pendant ce temps, Kenan Thompson, l’acteur le plus ancien de SNL, restera également dans les parages SNL même s’il dirige également sa propre sitcom ces jours-ci.

La rotation des membres de la distribution ouvre également la porte à de nouveaux comédiens pour se faire un nom sur Saturday Night Live. Quant aux trois nouveaux venus de la saison 47, Aristote Athari est surtout connu pour son rôle dans Silicon Valley, la série de Mike Judge sur HBO. James Austin Johnson est apparu dans des émissions comme futur homme et Tous se lèvent tandis que Sarah Sherman travaillait sur Le spectacle Eric André.

En direct de New York, c'est SNL en direct sur Peacock tout le mois d'octobre !

Saturday Night Live a révélé certains des hôtes invités que nous verrons dans la nouvelle saison. Owen Wilson sera le premier hôte invité de la saison lors de ses débuts en octobre, après son récent casting dans Disney’s Maison hantée remake, et il sera rejoint par l’invité musical Kacey Musgraves. Les trois épisodes suivants mettront en vedette Kim Kardashian West avec Halsey; Rami Malek avec Young Thug ; et Jason Sudeikis avec Brandi Carlile.

Les fans peuvent vérifier Saturday Night Live lorsque l’émission reviendra avec de nouveaux épisodes le 2 octobre 2021. L’émission est également diffusée en direct sur Peacock en plus d’être diffusée en direct sur NBC. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

pic.twitter.com/5E6HS5YnrC — SNL est de retour le 2 octobre ! (@nbcsnl) 22 septembre 2021

