Saturday Night Live obtient une version britannique

Saturday Night Live, l’émission de sketchs emblématique de NBC, est sur le point d’obtenir bientôt un remake britannique. La version britannique de SNL est en cours de développement chez l’opérateur de télévision payante Sky. Sky et NBC appartiennent tous deux à la société mère Comcast, il n’est donc pas étonnant qu’une version britannique de l’une des émissions NBC les plus réussies soit en cours de développement dans la maison dudit opérateur de télévision. Une collaboration comme celle-ci a souvent été envisagée depuis que Comcast a racheté la société de médias européenne pour 39 milliards de dollars (surenchérissant ainsi sur FOX) en 2018. À l’heure actuelle, il semble Saturday Night Live des représentants sont à Londres pour discuter des détails de l’accord avec Sky.

Le Royaume-Uni abrite une énorme liste de talents en matière de comédiens, et de nombreuses stars montantes ont déjà jeté leur chapeau sur le ring pour faire partie de la célèbre émission de variétés hebdomadaire. Saturday Night Live l’adaptation à la télévision britannique par Sky était quelque peu anticipée, car l’opérateur de télévision payante a commencé à diffuser des épisodes de la version américaine de l’émission l’année dernière, sur sa propre chaîne Sky Comedy. Avant cela, l’émission NBC n’était pas largement distribuée au Royaume-Uni, à part avoir été brièvement diffusée sur ITV4 en 2006.

Ce n’est pas la première fois que la télévision britannique s’essaye au SNL genre. Une série britannique Samedi en direct diffusé sur Channel 4 de 1985 à 1988, au cours de laquelle il a fourni une plate-forme glamour à des acteurs comme Harry Enfield, Stephen Fry, Hugh Laurie et Ben Elton.

Cependant, la culture des « spectacles de fin de soirée » n’est pas la même là-bas qu’en Amérique. Au Royaume-Uni, il est beaucoup plus difficile d’obtenir des spectacles dans les plages horaires de fin de soirée. En 2017, ITV a essayé quelque chose de similaire à Saturday Night Live avec une émission intitulée Le spectacle du soir. Mais il a été annulé après une seule saison. Canal 4 Le grand spectacle de Narstie, cependant, a eu un meilleur sort. Selon toute probabilité, la version britannique de Saturday Night Live sera diffusé à un créneau beaucoup plus précoce, par rapport à son homologue américain.





Étant l’un des spectacles les plus populaires, Saturday Night Live a déjà été refait dans d’autres pays, comme la Chine (juin-septembre 2018), le Japon (octobre-novembre 2012), la France (a été diffusé pour un épisode en janvier 2017), l’Italie (2006-2011, et à nouveau d’avril-mai 2018 ), Pologne (2017-2018) et Brésil (mai-octobre 2012). La version coréenne de SNL a commencé à être diffusé en Corée cette année, après une interruption après sa diffusion 2011-2017.





