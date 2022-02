Saturday Night Live lance un sketch comique d’ouverture pour l’hommage à l’Ukraine

Après près d’un mois d’absence, Saturday Night Live mettez la comédie de côté un instant avec le froid ouvert du samedi soir. En règle générale, le sketch humoristique s’ouvre sur un sketch se moquant des événements actuels. Compte tenu de la gravité des gros titres récents, les producteurs de l’émission ont choisi de commencer l’émission sur un ton plus sombre, gardant les comédiens et l’animateur John Mulaney dans les coulisses et ouvrant à la place avec un hommage à l’Ukraine.

Au début de l’émission, les membres de la distribution Kate McKinnon et Cecily Strong sont apparus brièvement pour présenter aux téléspectateurs le chœur ukrainien Dumka de New York. La chorale a chanté « Prière pour l’Ukraine » pendant que le public regardait en silence. Après avoir terminé, McKinnon et Strong sont revenus sur scène et ont prononcé la ligne de marque, « En direct de New York, c’est samedi soir ». Les téléspectateurs ont ensuite montré des bougies sur une table qui étaient positionnées pour épeler Kiev, qui est la capitale ukrainienne.

Ce n’est qu’en de très rares occasions que SNL a abandonné le sketch comique au début du programme à la lumière d’événements majeurs du monde réel. Un exemple notable est venu sur le premier épisode après l’attaque terroriste du 11 septembre en 2001. Le spectacle a commencé avec le maire de l’époque, Rudy Giuliani, debout avec des policiers et des pompiers de New York avec l’invité musical Paul Simon chantant « The Boxer ». SNL le patron Lorne Michaels est apparu à la fin du segment pour demander s’il était temps pour eux de commencer à être drôles, ce à quoi Giuliani a répondu: « Pourquoi commencer maintenant? »

John Mulaney était l’invité spécial du nouvel épisode de Saturday Night Live. C’était la cinquième fois que le comédien animait l’émission, ce qui le place maintenant dans ce qu’on appelle le Five-Timers Club à SNL. Les camarades quintuples Tina Fey, Steve Martin, Elliot Gould, Candice Bergen et Conan O’Brien étaient tous là pour aider à introniser Mulaney dans le club. Était également présent le nouveau membre Paul Rudd, qui vient de rejoindre le club en décembre bien que son épisode ait été à peu près détruit par COVID.

«Je ne veux pas être une salope totale, mais mon émission Five-Timers en décembre était censée être bien meilleure. C’est avant que l’ensemble de la distribution ne décide d’appeler malade », a déclaré Rudd, décrivant l’augmentation des cas d’omicron qui a empêché un public de studio et de nombreux membres de la distribution d’apparaître.

Bergen a rétorqué: «Ils avaient tous le COVID. Et alors? J’ai le COVID en ce moment. Je l’ai eu de la reine.

LCD Soundsystem a été l’invité musical aux côtés de Mulaney lors de l’émission de samedi soir. Quant à la suite à l’horizon, Oscar Isaac, que nous verrons également bientôt dans Disney+ Chevalier de la lune, animera le 5 mars avec Charli XCX en tant qu’invité musical. Ils seront suivis de Le Batmande Zoe Kravitz le 12 mars avec Rosalia. Cela fait suite à la sortie prévue de Le Batman le 4 mars, faisant de mars un grand mois pour les super-héros.

