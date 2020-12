« Saturday Night Live »: Jim Carrey démissionne de son rôle de Joe Biden

Acteur et comédien Jim Carrey vient d’annoncer sa retraite en tant qu’imitateur du président élu de la États-Unis Joe Biden dans le spectacle de comédie et de variétés « Saturday Night Live». Via votre compte Twitter, Carrey assure que jouer le politicien était «le plus grand appel à l’action dans la comédie».

Cependant, l’acteur note qu’il préfère tourner la page, se sentant fier de son travail dans la série. Carrey il aurait été présenté pour la première fois en octobre, lors des débats de la course électorale. Sa performance l’amènera à gagner beaucoup de critiques de la part des partisans de Biden.

Bien que mon mandat ne soit censé durer que 6 semaines, j’étais ravi d’être élu président de la SNL … le plus grand appel du devoir de la comédie. J’adorerais aller de l’avant en sachant que Biden était le vainqueur parce que j’ai cloué cette merde. Mais je ne suis qu’un parmi une longue lignée de fierté et de lutte contre SNL Bidens! – Jim Carrey (@JimCarrey)

«Bien que mon mandat ne durait que 6 semaines, j’étais ravi d’être votre président SNL, le plus grand appel à l’action dans la comédie. J’adorerai continuer à savoir que Biden Il était le président élu parce que j’ai déchiré cette merde. Mais je ne suis qu’un parmi une longue lignée de Bidens fier et combattant SNL»Il écrirait.

Avant Carrey a fait ses débuts avec le personnage, Lorne Michaels, créateur de l’émission, a assuré que l’acteur aurait montré un grand intérêt pour son interprétation, ce qui l’amènerait à rencontrer le scénariste Colin Jost, développant le personnage qu’il jouerait pendant la course présidentielle.

La première apparition de Carrey Dans l’émission, il aurait été largement accepté par les fans de l’acteur, bien que de nombreux téléspectateurs l’auraient trouvé simplement offensant. Dès sa troisième apparition, la chaîne recevrait des appels et des messages de téléspectateurs demandant le remplacement de l’acteur.

Avec la victoire de Biden et son investiture en tant que président de la États Unis Le 20 janvier, il est probable que la chaîne cherchera un nouveau style d’humour dans la représentation du président élu, dont, jusqu’à présent, il n’y a aucune indication de son prochain interprète.