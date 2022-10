Saturday Night Live fait la satire de la controverse sur Black Ariel

Il y a eu beaucoup de discussions sur Halle Bailey en tant qu’Ariel dans le prochain remake en direct de Disney de La petite Sirèneet la controverse a fait son chemin jusqu’à Saturday Night Live. Bien que nombreux soient ceux qui sont ravis de voir une nouvelle version d’Ariel avec Bailey dans le rôle, le casting n’est pas allé sans ses critiques avec certains sur les réseaux sociaux mécontents de « l’échange de race » de la sirène fictive. Apparaissant comme « Black Ariel » pendant le segment « Weekend Update » sur SNLEgo Nwodim a abordé le contrecoup, et vous pouvez voir le sketch dans la vidéo ci-dessous.





Dans le segment, Ariel de Nwodim affirme qu’elle ne devrait de toute façon pas être considérée comme un modèle. Elle dit qu’il y a beaucoup de pression à être mise dans cette position et insiste sur le fait qu’elle n’est qu’une simple sirène et non le « héros » que les gens font d’elle. Nwodim fait la révélation qu’elle est née dans la richesse, en particulier au niveau de Bezos, son père étant le roi de la mer.

« J’avais l’habitude de me promener sur de petits hippocampes pour le plaisir », dit Nwodim.

« Qu’est-ce qui ne va pas avec ça? » demande Colin Jost.

« Là-bas, ce ne sont que des pauvres », répond la sirène.

Nwodim commence alors à se moquer des aspects à moitié poisson de son personnage de sirène, suggérant qu’elle n’est pas assez intelligente pour que les gens la considèrent comme un modèle.

« Moi aussi je suis bête, Colin, » dit-elle. « Comme, stupide stupide. Mon cerveau est à moitié poisson. Je vais mordre un ver sur un hameçon. Ça me prend à chaque putain de fois! »

Pour compliquer encore les choses, cette Ariel dit qu’elle est « pro-SeaWorld », faisant référence à la forte controverse qui a été lancée contre le parc pour son traitement des animaux marins. Espérant susciter encore plus de réactions négatives contre elle-même pendant qu’elle joue un rôle, Nwodim plaisante également en disant qu’elle soutient pleinement la guerre en Irak et s’attribue le mérite d’avoir causé la tristement célèbre marée noire de BP qui s’est produite en 2010.

« J’ai couru sur ce pipeline ivre comme l’enfer une nuit et j’ai fait un peu de dégâts », dit Ariel de Nwodim. « Ouais. À ce jour, Flounder ne veut toujours pas me parler. »





Le remake de la Petite Sirène réinvente Ariel

Certaines personnes peuvent ne pas l’aimer, mais Halle Bailey est la nouvelle Ariel. Cette décision de casting est quelque chose qui a la bénédiction de l’actrice originale d’Ariel, Jodi Benson, qui est tout aussi ravie que de nombreux fans de voir cette vision différente du personnage. Lin-Manuel Miranda, qui a co-écrit la nouvelle musique du film avec Alan Menken, a déclaré que les ennemis peuvent « rester fous » car Bailey est la parfaite Ariel.

« Je ne suis pas intéressé à leur donner de l’oxygène parce que je sais que des vies vont être changées », a expliqué Miranda à propos de ceux qui critiquent Bailey sur les réseaux sociaux, via Variety. « Halle est parfaite pour le rôle. Elle va les faire exploser. Si c’est la chose qui vous rend fou, alors restez fou. Mais examinez vos choix.

La petite Sirène sortira en salles le 26 mai 2023.