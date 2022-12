Saturday Night Live Cold Open parodie l’annonce NFT à 99 € de Donald Trump

Saturday Night Live est bien connu pour parodier des événements d’actualité. Comme l’a noté The Hollywood Reporter lors de leur épisode du 17 décembre, le SNL les acteurs ont décidé d’utiliser leur ouverture froide pour parodier celui de Donald Trump annonce la plus récente. Lors de l’annonce de l’ancien président plus tôt cette semaine, Trump a déclaré qu’il vendrait des NFT ou, comme il les appelait, « Trump Digital Trading Cards ». Dans son annonce vidéo, l’ex-président a décrit ses NFT (qui se seraient vendus le premier jour) comme « concernant ma vie et ma carrière ». Les NFT décrivent Trump comme un astronaute, un cow-boy, un pilote de course et un super-héros.





Dans le SNL ouvert à froid, Trump de James Austin Johnson a commencé le sketch en abordant les nouvelles avant de citer la vidéo réelle. « C’est Donald Trump, espérons-le, votre président préféré de tous les temps, meilleur que Lincoln, meilleur que Washington », a déclaré Johnson en tant que Trump avant d’ajouter, « franchement, mieux qu’Ezra ».

Trump de Johnson a poursuivi: « Vous avez peut-être vu cette semaine, j’ai fait une annonce majeure, je fais ma première collection officielle de cartes à collectionner numériques Donald J. Trump – ou pour utiliser le terme technique, ‘nifties’… parce qu’ils sont tellement chouette », a déclaré le comédien en prononçant mal les NFT. « Les cartes Trump coûtent chacune 99 €. Cela semble beaucoup, cela ressemble à une arnaque, et à bien des égards, c’est le cas », a-t-il déclaré. « Vous pouvez également les obtenir gratuitement en allant en ligne et en les regardant. »

Donald Trump de James Austin Johnson s’est moqué de l’ancien président sur SNL

Johnson a également déclaré: « Vous m’obtenez en tant que cow-boy ou moi en train de faire fondre la glace de Biden avec mes grands yeux au laser. » Cette déclaration fait référence à l’ouverture de la véritable vidéo de l’ancien président, qui montrait Trump dépeint comme un super-héros avec des faisceaux laser sortant de ses yeux.

SNL puis a continué à se moquer des cartes NFT en montrant à l’ancien président diverses situations humoristiques comme la célèbre scène d’esquive de balles dans La matriceTrump faisant le grand écart et montrant même l’ancien président sous le nom de Jessica Rabbit de Qui veut la peau de Roger Rabbit. « Wow, regarde ses jambes, » déclara-t-il. « Peut-être que je sortirais avec elle si elle n’était pas moi. »

Trump de Johnson a continué, appelant son fils, Donald Trump Jr., son « troisième enfant le moins embarrassant ». Le faux Trump Jr. (joué par Mikey Day) a ensuite fait la promotion des nouveaux NFT de Trump avec un nouveau CD de Noël de sa fiancée, Kimberly Guilfoyle (jouée par Cecily Strong). Strong’s Guilfoyle a déclaré que l’album s’appelait MAINTENANT c’est ce que personne n’appelle la musique avant d’entrer dans les paroles de « Silent Night, Holy Night », qui étaient, naturellement, fausses.

Alors que Day’s Trump Jr. et Strong’s Guilfoyle quittaient la scène alors que Johnson’s Trump déclarait : « Les voilà. Quel couple terrible. »

Le sketch s’est terminé avec Trump partageant son Noël et disant: « Joyeux Noël, d’accord? Nous disons tous encore » Joyeux Noël « , n’est-ce pas? J’ai ramené cela. Parce que Noël est très important pour les chrétiens et pour les juifs, je pense, aussi. »