Satan de toutes les horreurs, le luxe d’avoir deux grands méchants mexicains

Macabre 2022

Réalisé par Julián Soler, le film a été projeté au Festival international du film d’horreur dans le cadre de l’hommage à l’acteur Enrique Rocha.

Satan de toutes les horreurs (1974), film réalisé par Julián Soler (Photo : Channel 22)

La figure la plus connue et la plus connue d’Enrique Rocha dans les histoires diaboliques de la cinématographie mexicaine est son personnage de Luzbel à Pandémonium satanique (1975), de Gilberto Martinez Solares. Il personnifiait ni plus ni moins que le prince des ténèbres lui-même, un rôle resté gravé dans la mémoire collective tant pour la polémique du film que pour sa séduction. Mais un an plus tôt, il avait donné vie à un adorateur du diable dans Satan de toutes les horreurs, titre inconnu pour un secteur du public.

Ce film a été sauvé d’un apparent anonymat pour l’intégrer dans la rétrospective de Macabro XXI en hommage à l’acteur, décédé en novembre 2021. De cette façon, il y avait une occasion pour qu’il soit vu par ceux qui ne connaissaient pas son existence et découvrent ainsi une œuvre d’Enrique Rocha dans laquelle il partageait une photo avec l’un des grands méchants du national cinéma, Carlos López Moctezuma.

A cette époque, López Moctezuma était un homme expérimenté devant la caméra, mais il essayait de s’adapter à la transition qui impliquait de sortir de l’âge d’or pour s’aventurer dans des productions aux thématiques inédites, étranger aux mélodrames larmoyants et aux comédies de ranch qui ont soutenu l’industrie pendant des décennies et auxquelles il a participé avec de nombreuses apparitions. Rocha, quant à lui, a également commencé à se démarquer de sa carrière à la télévision, un média dans lequel il s’est consolidé en étant le méchant dans les intrigues.

Dans Satan de toutes les horreurs les deux forment un duo de grande fabrication histrionique pour ce que la mise en scène exige. Chacun avec son visage caractéristique, son regard pénétrant et sa voix incomparable se combinent pour offrir Isabel Gerard (Illya Shanell) au diable, ce que Roberto (Enrique Lizalde), son ex-petit ami veut empêcher, qui l’a cherchée pour savoir pourquoi elle l’a quitté si mal, brusquement et cela l’oblige à être confinée dans le manoir de sa famille.

Les Gérard sont une lignée maudite. Tous ses membres sont voués à la saleté. Pour faire face au terrible héritage de ses voleurs, assassins, usuriers et ancêtres immoraux, Eric Gérard (Enrique Rocha) paie la dévotion à Satan car Dieu n’est pas pour tout le monde ni pour toutes les causes. Il la vénère en partenariat avec Manuel (Carlos López Moctezuma) et ils veulent qu’Isabel fasse de même, ou à défaut, qu’elle serve d’offrande.

Comme Roberto est un intrus dans leurs plans, ils lui rendent la vie impossible avec des mauvais traitements et des tremblements. Las de son entêtement à s’accrocher à l’amour d’Isabel, Eric lui avoue que la condamnation de ses parents de sang s’étend aussi à la chair, c’est pourquoi leurs corps sont terrifiants et pourris. Si Dieu n’a pas pu sauver son image et sa ressemblance, le diable devra aider à préserver cette œuvre oubliée par son antagoniste.

Avec cette adaptation à la mexicaine de La Chute de la maison Usher, une histoire d’Edgar Allan Poe, le réalisateur Julián Soler a en Enrique Rocha et Carlos López Moctezuma une complicité qui exécute et entretient le mal de leurs personnages sans qu’il soit nécessaire de faire des histoires. . Le naturel de ses qualités physiologiques combiné à ses propres styles de transmission avec un minimum de détails donne une grande valeur au film. On peut rarement présumer qu’il a réuni deux méchants de générations différentes dans un genre qui, au fil des ans, a eu tendance à être sous-estimé ou redouté.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂