Sasha Calle révèle qu’Henry Cavill a déjà vu le flash et « l’a adoré »

Henri Cavill rejoint la longue liste des célébrités qui ont eu l’occasion de voir Le flashcomme Tom Cruise ou Stephen King, et il semble qu’il ait été fasciné comme la grande majorité de ceux qui ont déjà pu profiter de la nouvelle aventure tant attendue de DC.





Annoncé il y a de nombreuses années, le film a subi plusieurs changements et retards en cours de route, traversant une pandémie et même la fin du Snyderverse, où il avait été initialement conçu, survivant également aux divers conflits entourant sa star principale Ezra Miller.

Jours avant Le flashPour ses débuts en salles, Warner Bros. Discovery, les protagonistes et le réalisateur sont en pleine promotion du film. Lors de la conférence de presse pour l’Amérique latine, où Sasha Calle, Andy et Barbara Muschietti, et Maribel Verdú étaient présents, l’actrice derrière Supergirl a partagé quelques détails intéressants.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait parlé à un acteur ou à une actrice qui avait joué Superman ou Supergirl, Calle a révélé qu’elle l’avait fait, à la fois avec Melissa Benoist et Henry Cavill. De plus, elle a confirmé que Le sorceleur star a déjà vu le film et l’a adoré (via Hablemos de Ciné).

Cavill était l’un des acteurs censés apparaître dans Le flash dans un bref camée mais aurait été coupé car le film fonctionnera comme un redémarrage en douceur du canon DCU pour lancer le nouvel univers construit par James Gunn, et il n’en fait pas partie.





Qu’est-ce que The Flash prend de Flashpoint?

Warner Bros.

Le flash repose principalement sur la Point de rupture scénario, l’un des arcs les plus populaires ou peut-être les plus célèbres du personnage et de la mythologie de DC. Dans celui-ci, Barry Allen se réveille dans une réalité où sa mère n’est pas morte, quelque chose qu’il a toujours voulu changer. Cependant, la récupérer n’est pas gratuit.

Dans cette chronologie, Barry n’a jamais rencontré Iris, son grand amour. Il n’a pas non plus de pouvoirs, car il n’y a pas de métahumains. La Justice League n’existe même pas, bien que Cyborg, Batman, Wonder Woman et Aquaman soient présents, ils sont très différents. En fait, les deux derniers sont embourbés dans une guerre entre Atlantes et Amazones.

Cyborg, pour sa part, est le grand héros de l’humanité en l’absence de Superman. Et Batman est bien plus sombre et violent. En fait, ce n’est pas Bruce Wayne, mais Thomas, qui agit comme un justicier en colère après avoir perdu son fils. Son grand ennemi, comme toujours, est le Joker, même si en réalité c’est sa propre femme, Martha, qui a perdu la raison après la mort de Bruce.

Barry devra s’allier avec Cyborg et Thomas, et partir à la recherche de Superman, qui a été kidnappé par le gouvernement après avoir été identifié comme un extraterrestre, afin d’arrêter le véritable coupable de tout ce qui s’est passé, Reverse-Flash.

Dans les bandes dessinées, Point de rupture est un événement très important et change la réalité de plusieurs des personnages les plus populaires de DC, quelque chose qui se produira sans aucun doute aussi après le film et c’est pourquoi il semble être venu au bon moment, lorsqu’un nouvel avenir attend la DCU et ses héros.