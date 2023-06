Sasha Calle recherchée par les fans en tant que Supergirl de la DCU après le flash

Les cinéphiles adorent Sasha Calle comme Supergirl dans Le flash. Maintenant à l’affiche dans les salles, Le flash ramène Ezra Miller du SnyderVerse pour reprendre son rôle de Barry Allen, jouant plusieurs versions du personnage dans le film. Batman de Michael Keaton fait également partie de plusieurs grands retours présentés dans le film, et cela seul a contribué à générer des tonnes d’excitation avant la sortie. Après être sortis et avoir regardé le film sur grand écran, de nombreux spectateurs se retrouvent à quitter le théâtre en pensant principalement à l’avenir potentiel de Calle en tant que Supergirl, certains affirmant même que le personnage vole la vedette.





« Alors que son rôle dans Le flash n’est pas aussi grand que je l’aurais aimé, Sasha Calle vole chaque scène dans laquelle elle se trouve et incarne parfaitement le rôle de Supergirl. J’espère sincèrement que Sasha aura la chance de reprendre son rôle de Supergirl dans la DCU à l’avenir », lit-on dans un tweet.

« Au fait, Sasha Calle était PARFAITE dans Le flash« , Dit quelqu’un d’autre. « L’émotion et le sentiment qu’elle a apportés à chaque scène en tant que Supergirl étaient incroyables et imitaient définitivement ceux de la bande dessinée de Tom’s Kings. Je la soutiendrai toujours et j’espère qu’elle reviendra à la DCU. Elle est notre femme de [Tomorrow]. »

Le seul vrai reproche que les fans semblent avoir avec la performance est qu’il n’y en avait pas assez, comme l’a noté une personne qui a tweeté : « Mon seul petit reproche à propos de Supergirl de Sasha Calle, c’est que j’aimerais qu’on en ait plus d’elle dans Le flash. J’ai adoré la façon dont elle a résumé la colère et la sérénité de Kara. Voix calme + appel badass. Si vous mettez un casting solide autour d’elle pour Woman of Tomorrow, je pense qu’elle est encore meilleure. »

Et soulignant à quel point même beaucoup de ceux qui critiquent le film aiment toujours Calle’s Supergirl, un autre utilisateur de Twitter a écrit: « Le flash divise Twitter de la bande dessinée, bien que la seule chose sur laquelle nous soyons tous d’accord, c’est que Sasha Calle a volé la vedette en tant que Supergirl malgré son manque de temps d’écran. »

Sasha Calle reviendra-t-elle en tant que Supergirl ?

Images de Warner Bros.

Les fans ont parlé et les gens veulent plus de Sasha Calle en tant que Supergirl. Cela dit, il reste à voir si cela se produira un jour. Pour l’instant, il n’y a pas de plans établis pour que Calle reprenne le rôle, et compte tenu de la façon dont DC Studios efface l’ardoise avec la formation du nouveau DCU, il y a eu des spéculations selon lesquelles cette incarnation du personnage sera abandonnée après Le flash. Les directeurs de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, développent un film sur DCU appelé Supergirl : la femme de demainmais le projet en est encore à ses débuts, et les deux n’ont pas encore décidé si ce film utilisera Supergirl de Calle ou s’il introduira une nouvelle incarnation du combattant du crime volant.

Le flash joue maintenant dans les salles de cinéma. Vous pouvez voir d’autres éloges des fans pour Calle dans le film ci-dessous.