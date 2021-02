Sasha Calle est Supergirl dans le film Flash

Le cousin de Superman jouera un rôle dans le prochain Le flash film, et Warner Bros.a jeté Sahsa Calle pour lui donner vie sur grand écran!

Parlez d’une nouvelle inattendue! On dirait que l’univers DC a trouvé une nouvelle Supergirl, qui fera ses débuts dans Le flash (qui vient de commencer la production la semaine dernière). Deadline a annoncé la nouvelle, révélant que le réalisateur de Flash Andy Muschietti a passé plus de 400 auditions avant d’honorer Sasha Calle (Les jeunes et les agités) en tant que Kryptonien emblématique.

Je suis super excité à ce sujet, non seulement parce que ce sera formidable de revoir Supergirl sur grand écran, mais aussi parce qu’il semble qu’elle aura un rôle plus important dans les prochains films de DC. Le président de DC, Walter Hamada, a également été impliqué dans le processus de casting et, combiné au nombre d’auditions, il est facile de voir que tout cet effort n’est pas pour un rôle unique.

Considérant Le flash est sur le point d’ouvrir vraiment le multivers de DC à l’écran (ramenant Batman d’Affleck et de Michael Keaton), je suis intéressé de voir de quelle version de Supergirl il s’agit. Est-elle en fait liée à Superman de Henry Cavill, ou est-elle d’une autre Terre que Barry Allen rencontrera pendant le film?

Le flash est actuellement prêt à sortir le 4 novembre 2022.