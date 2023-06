Sasha Calle dit que The Flash est une « piste vers une meilleure histoire » pour Supergirl

Alors que Le flash ramène Ezra Miler en tant que speedster titulaire et Michael Keaton en tant que Batman, le film DC à gros budget présente également Sasha Calle dans le rôle de Kara Zor-El, alias Supergirl. Pour l’instant, on ne sait pas si Calle reprendra son rôle de Supergirl dans de futurs films, que ce soit dans une suite potentielle de Le flash ou même son propre film solo. Les directeurs de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, ont annoncé leur intention de faire un film centré sur Supergirl, surnommé Supergirl : la femme de demainmais ils n’ont pas encore décidé si ce film ramènerait Calle dans le rôle.





Dans tous les cas, Calle est impatiente de reprendre son rôle de Kara si elle en a l’occasion. Dans une nouvelle interview avec Divertissement ce soirCalle, qui fait ses débuts au cinéma avec Le flash, on lui a demandé si elle accepterait de redevenir Supergirl à l’avenir. C’était une réponse facile pour Calle, qui a répondu: « Absolument, vous vous moquez de moi? »

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Je l’aime tellement et je la ressens très profondément. Je pense que ce film a été une piste vers une meilleure histoire pour elle », a-t-elle poursuivi. « Je veux juste plonger plus profondément dans Kara et ses sentiments au jour le jour. J’adorerais la voir dans des vêtements ordinaires, dans des vêtements humains. En tant que fan, tout le temps que je tournais, je n’arrêtais pas de penser, ‘ Que porterait-elle ? Quelles lunettes porterait-elle ?' »

Calle a ajouté : « [In The Flash]nous ne rencontrons pas son soi humain, réalisé, donc en tant que fan, ce serait quelque chose de très cool





Que se passe-t-il avec ces personnages après le flash ?

Images de Warner Bros.

Il se pourrait que Gunn et Safran aient attendu de voir à quel point ils étaient bien accueillis Le flash serait par les fans avant de décider quoi faire ensuite avec les personnages du film. Calle’s Supergirl a notamment suscité de nombreux éloges de la part des critiques, qui l’ont qualifiée de l’une des vedettes du film, et cela ne peut que l’aider à reprendre le rôle. Même si ce n’est pas elle qui jouera Kara dans le film DCU Supergirl : la femme de demainelle pourrait encore potentiellement revenir dans un film DC Elseworlds en tant que sa version de Supergirl.

Le réalisateur Andy Muschietti a également laissé la porte ouverte pour avoir une suite à Le flash. Il a récemment déclaré que le plan était de voir comment Le flash joué dans les salles avant de décider des prochaines étapes, notant comment le film pourrait facilement voir son histoire développée d’une manière qui n’affecterait pas les autres plans de Gunn et Safran pour la DCU, compte tenu de l’accent mis sur le multivers.

« Je pense que nous attendons tous de voir comment ce film fonctionne », a déclaré Muschietti à ComicBook.com. « Bien sûr, il y a de l’excitation à continuer l’histoire, surtout si ce film est un succès. Bien sûr, il y a une architecture à DC qui se prépare, et elle est en cours de création. Et la question est, cette nouvelle architecture absorbera-t-elle cette histoire ? La bonne chose à propos du multivers, c’est que c’est possible. Le multivers permet à tous ces mondes différents de coexister et d’interagir.

Le flash joue maintenant dans les salles de cinéma.