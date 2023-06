Sasha Calle a parlé avec Peter Safran de son retour en tant que Supergirl

S’éloigner de son Point de rupture matériel d’origine, Le flash introduit Sasha Calle‘s Supergirl en tant que héros kryptonien pour sauver la situation à la place de Superman. Cependant, les débuts de l’actrice en tant que Kara Zor-El sont arrivés à un moment difficile et sa continuité n’est pas assurée.





Le flashcomme le précédent Shazam ! Fureur des Dieux ou les projets à venir Scarabée bleu et Aquaman et le royaume perdu, appartiennent tous à l’ancien canon DCEU, et la grande majorité de ces histoires n’auront aucun lien avec l’avenir de la franchise. En fait, le seul de ces personnages ayant une réelle chance de continuer dans le futur est Jaime Reyes de Xolo Mariduena, puisque le film d’Angel Manuel Soto sera le premier grand écran du héros et présentera son histoire d’origine.

Cependant, après que Sasha Calle ait été soulignée par beaucoup comme l’un des moments forts du film d’Andy Muschietti, de nombreux fans et l’actrice elle-même espèrent que sa présence en tant que Supergirl dans le nouvel univers réalisé par James Gunn et Peter Safran sera quelque chose de possible.

En effet, Kara sera l’un des protagonistes de Dieux et monstresla première phase de la nouvelle DCU, avec son propre film Supergirl : la femme de demain. Mais Calle sera-t-il choisi pour le rôle?





Sasha Calle pense que Supergirl est le rôle de sa vie

L’un des moments les plus mémorables de toutes ces années qui Le flash était en développement lorsque Andy Muschietti a révélé à Sasha Calle lors d’un appel vidéo qu’elle était celle choisie pour devenir Supergirl.

Plusieurs années se sont écoulées depuis la publication de cette vidéo qui a ému l’actrice et les fans, mais rien n’a changé pour Calle, qui continue de se sentir béni par cette opportunité. À tel point qu’elle veut continuer à jouer à Kara.

Dans une récente interview avec USA Today, l’actrice a confirmé qu’elle avait parlé avec le co-PDG de DC Studios, Peter Safran, de son avenir en tant que Supergirl, ainsi que de son amour pour le personnage :

« J’espère continuer à jouer à Supergirl. Je l’aime si profondément et je me sens tellement liée à elle.

Publié en 2012, écrit par Tom King et dessiné par l’artiste Bilquis Evely, Supergirl : la femme de demain suit Kara pendant une crise après des années de vie sur Terre. Elle pense que sa vie n’a aucun sens, et tout le monde ne pense à elle qu’en relation avec Superman.

Mais alors qu’elle se sent plus perdue que jamais, une fille d’une autre planète se présente à la recherche des êtres responsables de la destruction de sa planète. Supergirl devra l’aider ou la fille le fera toute seule. Et avec cette nouvelle mission, Kara trouve un sens à sa vie.

Pour l’instant, Gunn et Safran se concentrent sur la recherche du nouveau Clark Kent et du casting qui le rejoindra dans Superman : Legacy, donc l’actualité du casting Supergirl : la femme de demain ou d’autres projets comme Les braves et les audacieux pourrait ne pas venir très bientôt.