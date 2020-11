Sasha Banks de la WWE Rocks Body décolleté et rend hommage à l’Undertaker dans les dernières photos Instagram

La superstar de la WWE Sasha Banks s’est rendue sur Instagram jeudi et a rendu hommage à The Undertaker avec une série de clichés époustouflants, au grand plaisir de ses 4,9 abonnés.

Sur les photos, « The Boss » se tenait dans une pièce sombre et était entièrement vêtu d’un équipement noir qui rappelait la tenue de la légende de la WWE. Banks, cependant, a ajouté sa touche personnelle à l’esthétique gothique pour lui donner un éclat plus glamour.

Banks portait un body noir qui montrait un soupçon de décolleté. La tenue était complétée par une paire de gants en cuir qui exposaient ses doigts et un vernis à ongles foncé. Les gants étaient similaires à ceux que «The Deadman» porte quand il donne des coups de poing à ses adversaires.

La superstar arborait toujours sa coiffure bleue commune, qui a fait un retour à temps pour la semaine dernière Vendredi soir SmackDown. Comme L’Inquisitr précédemment documentée, elle a récemment impressionné ses abonnés sur les réseaux sociaux avec une photo d’elle-même avec une couleur de cheveux différente.

Dans la première photo de la dernière série, Banks s’agenouilla sur un genou tout en faisant un geste de la main. C’était une reconstitution de la pose emblématique de The Undertaker qu’il fait à la fin de son entrée avant que les lumières ne s’allument.

Le deuxième cliché représentait «The Boss» en mode combat. Sa main gauche était serrée en un poing, tandis que son homologue droit était tendu et frappait dans l’air.

Dans le troisième téléchargement, elle a serré ses deux premiers. Son bras droit était également levé en l’air, et le Vendredi soir SmackDown star fléchit ses biceps musclés. Sa main gauche était à ses côtés, préparée pour déclencher un uppercut à tout moment.

La dernière photo a vu Banks tirer la langue et lever les bras en l’air tout en roulant des yeux à l’arrière de sa tête, exposant ses pupilles blanches. C’était une référence à une autre raillerie emblématique d’Undertaker qu’il a interprétée pendant près de 30 ans.

La légende d’accompagnement mentionnait simplement le nom du lutteur légendaire. Banks est l’un de nombreux de ses pairs et fans qui célèbrent le 30e anniversaire de The Undertaker tout au long du mois avant son dernier adieu à Séries de survivant.

Alors que le set Instagram de Banks était destiné à rendre hommage à une artiste emblématique, ses fans adorés ne pouvaient s’empêcher de partager leur appréciation pour la championne féminine de SmackDown.

Au moment d’écrire ces lignes, les images ont reçu plus de 90000 likes et les fans ont inondé la section des commentaires de compliments pour les banques.