Sasha Banks a paniqué à cause de son rôle dans The Mandalorian, ne reviendra pas dans la saison 2

Disney + Le mandalorien a laissé tomber des révélations assez insensées et Guerres des étoiles crossovers dans sa saison 2, y compris Katee Sackhoff comme Bo-Katan et l’arrivée imminente de Rosario Dawson comme Ahsoka Tano. Un de ces moments passionnants a été de voir Sasha Banks de la WWE, alias Mercedes Justine Kaestner-Varnado en mandalorienne, mais l’actrice elle-même était « incroyablement nerveuse » à son sujet. Guerres des étoiles ses débuts, d’autant plus que cela impliquait son sauvetage héroïque de Baby Yoda.

Dans Le mandalorien L’épisode 3 de la saison 2, « The Heiress », Mando et The Child font face à une trahison mortelle et se font piéger. Juste au moment où tout semblait perdu, trois Mandaloriens sont tombés du ciel et ont expédié les ennemis. Mais alors que Mando était instantanément sauvé, Baby Yoda était à quelques centimètres de devenir le déjeuner d’un gigantesque mamacore.

Alors que Din Dijarin n’était pas en mesure d’effectuer lui-même le sauvetage audacieux, l’un des nouveaux Mandaloriens a plongé dans la bouche géante de la créature terrifiante et a mis en sécurité un bébé Yoda visiblement secoué. Alors que le trio enlève son casque de manière choquante, des mois de débats obsessionnels sur l’identité de Sasha Banks dans la série ont pris fin – elle joue Koska Reeves, membre du groupe de guerriers mandaloriens de Bo-Katan connus sous le nom de Nite Owls et le celui qui a sauvé Baby Yoda.

Pour Sasha Banks, bien que son inclusion dans Le mandalorien était un rêve devenu réalité pour elle, c’était la tâche supplémentaire d’être le sauveur de l’enfant qui l’avait fait trébucher.

« Je peux le sauver. Quand j’ai découvert que je devais le sauver, j’ai paniqué. Je pensais juste qu’il n’y avait pas de moyen de panique. Je ne pouvais même pas croire que j’avais été choisi pour faire partie de Star Wars venant de la WWE. Je Je suis tellement reconnaissant parce que Yoda en général et l’univers de Star Wars sont si emblématiques et légendaires. Mais ce bébé Yoda, l’enfant, apporte juste une toute nouvelle présence dans le monde de Star Wars. Et pour le sauver , J’étais juste comme, tu sais quoi? Tu vas faire ça. Tu fais le truc. «

«Quand ils m’ont dit que j’allais sauver bébé Yoda, que je mangerais une pieuvre, que je donnerais des coups de pied et ferais partie de cette équipe incroyable, j’étais comme, oh mon dieu. La vie est tellement cool et la vie est si spéciale », a-t-elle ajouté. Bien que Banks ait eu des expériences variées sur le circuit de la WWE, quand il s’agit de travailler avec Baby Yoda, elle avoue que c’est un tout nouveau monde d’émerveillement.

« Oh mon Dieu. C’était tellement cool. C’était définitivement un rêve devenu réalité parce qu’en personne, ça ressemble à une vraie personne. Ça bouge, ça a toutes ces différentes expressions faciales. Il est la star de la série. Il prend donc en charge tout le plateau. Il est incroyable. «

Sasha Banks a ajouté qu’elle ne reviendrait pas de sitôt, car son rôle dans Le mandalorien La saison 2 est une et terminée. Bien qu’elle espère revenir dans le futur, peut-être dans la saison 3 ou la saison 4 déjà annoncée.

« Eh bien, je ne peux qu’espérer que les fans en sauront plus, je ne suis que dans cet épisode. C’est génial mais nous ne pouvons qu’espérer plus de choses. Donc, si je peux prier et manifester quoi que ce soit, j’espère juste moi et Katee J’espère que Bo-Katan pourra obtenir le Darksaber un jour. Mais nous devrons voir, je ne sais pas. «

Depuis l’apparition mystérieuse de Sasha Banks dans Le mandalorien Bande-annonce de la saison 2 (qui la rendait « incroyablement nerveuse ») en tant que personnage à capuchon regardant Mando de loin, il y avait eu de grandes spéculations selon lesquelles elle allait apparaître comme la première représentation en direct de la guerrière mandalorienne Sabine Wren. Elle a d’abord craint que Guerres des étoiles les fans se retourneraient contre elle après « The Heiress » pour ne pas être ce qu’ils avaient prédit, mais leur immense amour et leur appréciation l’ont rendue « reconnaissante d’être une mandalorienne ». Cette interview a été publiée pour la première fois dans Inverse.

