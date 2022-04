SAS: Who Dares Wins Star Rudy Reyes révèle la situation la plus difficile dans laquelle il ait jamais été

SAS : qui ose gagne La star Rudy Reyes a parlé de la situation la plus difficile dans laquelle il s’est jamais retrouvé au cours de sa carrière remplie d’adrénaline – admettant que cela découlait en partie du fait qu’il « ne savait pas vraiment nager » lorsqu’il a rejoint les Marines pour la première fois.

Reyes est le nouvel instructeur en chef de l’émission, après avoir fait ses débuts la semaine dernière aux côtés de son collègue nouveau venu et ancien US Navy Seal Remi Adeleke pour compléter le tout nouveau personnel de direction, qui comprend également les stars vétérans Jason ‘Foxy’ Fox et Billy Billingham.

En tant qu’ex-US Recon Marine, Reyes s’est retrouvé dans toutes sortes de situations poilues, mais dit qu’il y en a une qui ressort particulièrement.

S’adressant à 45secondes.fr, il a déclaré: « Ce que j’aime SAS : qui ose gagne est que cela m’aide à repenser aux moments où j’étais complètement hors de mon élément – quand je faisais des choses pour la première fois, quand je faisais des choses que je n’avais jamais faites auparavant et sous une pression immense, comme l’eau. «

Crédit : Canal 4

Il a poursuivi : « Vous savez, je ne savais pas nager quand j’ai rejoint le Corps des Marines – pas vraiment nager ; il y a une différence entre jouer dans une piscine et nager dans une piscine et nager en pleine mer sur 20 milles.

« Et en tant que Marine – avec un kit de combat complet, des systèmes d’armes – pour pouvoir s’infiltrer dans l’obscurité depuis un hélicoptère à 26 milles marins, zoomer dans une couverture d’obscurité dans un bateau Zodiac, puis une fois que vous êtes à moins de trois miles, déployez-vous, faites rouler ce putain de bateau Zodiac équipé de votre recycleur et plongez au combat sous la surface… Il y a une grande différence entre jouer dans une piscine et faire ça.

« Ainsi, lorsque j’ai suivi mon entraînement de natation pour la première fois, j’étais un animal terrestre tellement dominant – j’étais le coureur le plus rapide, j’étais physiquement fort et je pouvais très bien me battre – mais, mon garçon, cette eau.

Crédit : Canal 4

« J’ai dû faire du surplace pendant une demi-heure avec mes cammies et mes bottes, tandis que les Sharks [Recon Marines] nagent puis vous jettent dans des étranglements et vous entraînent vers le bas de 20 à 25 pieds. »

Expliquant comment vous êtes censé les repousser, Reyes a déclaré: « Et ce que vous devez faire, c’est toucher leurs épaules, amener vos mains sur leurs coudes, serrer aussi fort que possible pour écraser ces points de pression, tourner, donner un coup de pied eux, puis nagez dans un angle.

« Faire cela pendant une demi-heure après une nage de 100 mètres avec une brique de 20 livres hors de l’eau, marcher avec votre fusil pendant 30 secondes, nager sous l’eau de 50 mètres et avant cela, une course de six milles avec un sac de 75 livres , trois fois à travers le parcours du combattant, un sprint de trois milles, puis vous arrivez à la piscine pour vous protéger de la noyade.

Crédit : Instagram/Rudy Reyes

« J’étais le tout premier à la piscine parce que j’étais si rapide. J’ai eu une demi-heure entière pour me reposer avant que tout le monde n’arrive. »

Bien sûr, Reyes est devenu un plongeur-sauveteur de combat couronné de succès. Mais il se souvient encore à quel point cette partie de sa formation était épuisante.

Il a déclaré: « A cette époque, cette séance de piscine était physiquement et spirituellement la chose la plus difficile que j’aie jamais faite parce que l’eau ne supporte pas la vie humaine. C’est un environnement agressif et dangereux. »

Reyes a ajouté: « Maintenant, c’est une autre histoire, mais cette empreinte initiale [was] absolument effrayant et c’était très courageux que je n’ai jamais abandonné. »