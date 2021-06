SAS: Who Dares Wins La star Ollie Ollerton a failli se faire arracher le bras par un chimpanzé

Oui, cela s’est réellement passé.

L’ancien soldat des forces spéciales a déclaré qu’il avait failli être tué lors de sa rencontre avec le singe et qu’il avait eu besoin d’une assistance médicale sérieuse pour se remettre correctement le bras par la suite.

Il n’avait que 10 ans lorsque l’incident s’est produit.

S’adressant aux créateurs de YouTuber The Mulligan Brothers, il a expliqué: « Il manquait une grande partie … la moitié de mon bras pendait. »

Ollie a parlé de son épreuve sur YouTube. Crédit : YouTube

Tout a commencé en 1980, alors qu’Ollerton n’était qu’un garçon. Il est tombé par hasard sur un cirque ambulant près de chez lui à Burton upon Trent avec son frère et a décidé d’enquêter.

Il a déclaré: « Nous venions de traverser la rivière Trent – de l’autre côté du pont – lorsque nous avons vu le chapiteau s’installer.

« Nous étions tellement excités que notre marche s’est transformée en course – et avant de nous en rendre compte, nous étions au cirque. »

Finalement, l’un des employés du cirque leur a fait visiter et Ollie s’est retrouvé face à face avec un bébé chimpanzé.

Il a poursuivi: « Je pouvais voir de la lumière traverser partiellement la porte. Et je me suis dirigé vers elle.

« Dès que j’ai ouvert la porte, la lumière du soleil m’a frappé au visage, a brouillé ma vision et puis, tout d’un coup, lorsque ma vision s’est éclaircie, j’ai vu quelque chose d’étonnant. Quelque chose qui m’a mis dans un semi-état de choc. .

« Pour moi, c’était comme un petit coin d’Hollywood. J’ai été élevé avec des chats et des chiens. C’était un bébé chimpanzé à Burton upon Trent, Staffordshire. »

Cependant, les choses ont très vite tourné au vinaigre.

La star de SAS: Who Dares Wins a failli mourir. Crédit : YouTube

Il a poursuivi: « Tout d’un coup, la sérénité de ce moment a été brisée comme un avion de chasse dans le ciel quand j’ai entendu le rugissement de quelque chose. Je n’oublierai jamais ce rugissement. Je peux encore entendre ce rugissement à ce jour.

« Alors que je regardais l’arrière-plan, il y avait des ombres – il y avait une caravane garée là, mais toute la zone était fermée – et quelque chose bougeait. Et ça a encore rugi. »

La mère du chimpanzé était arrivée pour protéger son bébé.

Ollie a poursuivi: « Il se dirigeait vers moi à Mach 10.

« Il faisait tout le truc du chimpanzé sur le côté. Et il rugissait. C’était absolument féroce.

« Il voulait faire une chose – et c’était de me tuer et de protéger son bébé.

« J’étais comme un cerf dans les phares, mais j’ai pensé: » S ***, je dois bouger. «

« Et comme je le pensais, ce chimpanzé a bondi dans les airs – il devait faire environ 20 pieds – directement au-dessus du bébé chimpanzé.

« Et tout d’un coup, le ciel bleu est devenu noir et cette chose a atterri sur moi. Elle m’a plaqué au sol et a commencé à m’entourer en essayant de me tuer.

« C’était comme un batteur dans un groupe de rock. Il frappait avec ses poings sur ma poitrine. Le premier m’a essoufflé – m’a tout assommé – puis il a commencé à essayer de me tuer.

« À un moment donné, j’ai levé les yeux et je savais que si je ne faisais pas quelque chose, j’allais mourir. »

Il a finalement réussi à s’échapper, mais pas avant d’être grièvement blessé par l’animal.

Il a ajouté: « Cela m’a donné juste assez d’espace juste pour m’enfuir, puis ce chimpanzé s’est levé et il est venu lors de sa dernière attaque pour me tuer. »

Sans une chaîne autour du cou du chimpanzé, il pense qu’il aurait été tué. À ce stade, une femme qui travaillait pour le cirque s’est approchée de lui.

« Elle a mis sa main autour de mon poignet et l’a retourné », a déclaré Ollie. « Et elle était en état de choc. Et lorsqu’elle l’a retourné… la moitié de mon bras pendait.

« C’était le pire des dégâts. Il y avait du sang partout – et elle s’est à peu près évanouie. »

Maintenant, cependant, il a appris sa leçon.

Un chimpanzé, mais pas celui qui a blessé Ollie. Crédit : PA

Il a déclaré: « Je devais entrer dans l’inconfort à court terme pour tout gain à long terme. Le long terme vivait ce jour-là – l’inconfort à court terme menait le combat au chimpanzé.

« C’est ainsi que les gens vivent leur vie. Ils ne sont pas prêts à entrer dans ce malaise sachant que de l’autre côté se trouve le gain à long terme.

« La façon dont nous sommes câblés, et c’est la façon dont les gens fonctionnent, c’est que tout le monde se réconforte à court terme. Qu’il s’agisse de drogues, de boissons, de relations, de choix de travail – tous les choix qu’ils font en sachant qu’il y a un niveau de confort là-bas.

« Si vous voulez accomplir quoi que ce soit dans la vie, vous devez ressentir un malaise à court terme pour un gain à long terme. »