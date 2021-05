SAS: Who Dares gagne les téléspectateurs choqués par le combat d’homme contre femme

C’est l’épisode sur SAS: qui ose gagne nous savons tous que cela arrive, mais il n’est jamais plus facile à regarder. Les concurrents se tiennent les pieds aux pieds et exercent une «agression pure, pure et contrôlée».

En termes plus simples, ils se battent les uns les autres jusqu’à ce qu’ils soient séparés et généralement le personnel de direction (DS) mettra une femme et un homme ensemble pour se battre.

Les téléspectateurs ont été choqués lorsque Lauren Calvert, 31 ans, a été chargée de combattre son compatriote et ancien condamné Adam, qui pèse 30 kilogrammes de plus qu’elle. Les deux avaient été placés ensemble pendant tout l’épisode pour travailler en binôme avant de se faire dire qu’ils se battraient.

Les téléspectateurs ont réagi à l’action sur Twitter:

Ce sera difficile pour Lauren surtout parce qu’Adam est 3 fois plus lourd qu’elle: grimaçant:#SASWhoDaresWins – Ryan Glendenning (@RyanGTweetsTV) 30 mai 2021

Pendant le spectacle, nous avons regardé l’instructeur en chef, Ant Middleton, dire à Lauren: « Vous le mélangez avec les hommes, n’est-ce pas? Vous vous souvenez que vous m’avez dit cela au début, n’est-ce pas? Vous vouliez dire cela, n’est-ce pas?

« C’est pourquoi je vous mets dans cette situation, en vous donnant l’opportunité de mettre votre argent là où vous êtes. »

Une Lauren incroyablement imperturbable a réussi à porter quelques coups sur Adam avant d’être frappé au sol. Middleton l’a ensuite ramassée par terre et lui a demandé si elle était prête à repartir.

Alors que la plupart d’entre nous ont peut-être pris notre joyeux chemin, Lauren a continué à se bagarrer avec son partenaire sous le regard du reste des concurrents.

Montrant son appréciation pour ses efforts, Middleton lui a dit: « Bien, vous vouliez le mélanger avec les hommes et devinez ce que vous venez de faire. Bravo. »

Après que la paire se soit battue, la DS a exprimé son respect pour eux, en particulier le contrôle d’Adam. Lors d’une réunion privée pour discuter des candidats, Middleton a déclaré: « Il aurait pu absolument cuir le numéro 7 [Lauren], ce qu’il a fait mais contrôlé. »

Ils ont ensuite convenu qu’Adam était « ennuyeux » avant de l’entraîner dans une conversation où il en révélait plus sur son passé de trafic de drogue.

Adam a déclaré à la DS: « Je suis allé en prison il y a 10 ans pour une accusation de cocaïne et j’ai eu cinq ans et demi. Vers 16 ou 17 ans, j’ai commencé à m’impliquer dans le trafic d’herbe, à faire des dépôts de drogue avec les garçons plus âgés. Et puis j’ai juste a commencé à gravir les échelons. «

L’un des DS, Mark ‘Billy’ Billingham est intervenu pour dire: « L’échelle de la racaille. Il y a votre putain de plus gros échec que j’ai vu jusqu’à présent. L’argent a pris la priorité sur les vies putain. Pas vos vies. , la vie des autres. «