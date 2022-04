SAS: Rudy Reyes de Who Dares Wins dit que la nouvelle série a une « authenticité militariste » qu’aucune autre saison n’a vue

La nouvelle saison de SAS : qui ose gagne a une « authenticité militariste » qu’aucune autre série n’a vue auparavant, selon le nouvel instructeur en chef de l’émission, Rudy Reyes. Découvrez pourquoi en regardant un extrait de la nouvelle série :

L’ancien United States Recon Marine fait ses débuts ce week-end, rejoint par le nouveau venu Remi Adeleke et les stars vétérans Jason « Foxy » Fox et Mark « Billy » Billingham pour former la nouvelle équipe de direction d’élite.

Selon Reyes, les fans peuvent s’attendre à ce que les choses soient encore plus grandes et meilleures que jamais, en partie grâce au décor « hardcore » du désert du Moyen-Orient en Jordanie.

Reyes a déclaré à 45secondes.fr: « C’est cinématographique, comme un putain de film de Ridley Scott – on dirait Faucon noir vers le bas.

« Et nous avons les ressources militaires. Le roi de Jordanie nous a soutenus avec des cellules et des véhicules et des pilotes.

« Il a donc un niveau d’authenticité – et d’authenticité militariste – qu’aucune autre saison n’avait auparavant. »

Crédit : Canal 4

Lorsqu’on lui a demandé comment le concept se compare aux exercices de formation ou aux processus de sélection réels, Reyes a déclaré: «Tous les tâches sont les mêmes – nous avons les mêmes tâches.

« Et nous avons également un programme d’entraînement punitif, qui est également le même. Vous êtes toujours dans un horaire où vous n’avez jamais le temps de faire autre chose que d’activer l’écoute et l’exécution. Et entre-temps, vous nettoyez votre arme. La seule chose que ces recrues font différemment de ce que nous ferions dans l’armée du Corps des Marines dans l’armée de la Marine, c’est qu’elles n’entretiennent pas continuellement leurs armes.

« Tout le reste est le même – équipement, responsabilité, uniformes, travail d’équipe continu et hydratation constante. Même genre de chose. Même environnement. »

Reyes pense également que le nouveau personnel de direction international ne fera qu’ajouter au flair :

Il a poursuivi: « Et il y a une infusion de nous, les Américains – moi-même et Remi. Nous avons un Recon Marine et un Navy SEAL mélangé avec SAS [and] SBS.

« Et il y a quelque chose qui s’appelle Genetic Hyper Vigour. Lorsque vous prenez des êtres d’horizons différents et qu’ils se réunissent, leur progéniture devient de plus en plus forte parce que les gènes récessifs disparaissent, les gènes dominants augmentent.

« Et je pense que c’est ce qui va se passer avec ce spectacle. Amenez Billy, Foxy, Rudy Reyes et Remi Adeleke – ensemble, cela va faire grandir la progéniture.

«Ça va être dur à cuire. Tu verras. »

Et ce n’est pas seulement la nouvelle « fraternité » que les téléspectateurs peuvent espérer, car Reyes n’a que des éloges pour ses nouvelles recrues, qui, selon lui, ne doivent pas être sous-estimées.

Crédit : Canal 4

« Ces recrues se transforment en chiens d’attaque très disciplinés », a-t-il déclaré.

« Et je suis si fier d’eux. Cela réchauffe le cœur de mon petit putain de Marine Corps. »

Reyes a poursuivi: «Ils sont complètement déterminés à être les premiers, à être rapides et à être violents. C’était fantastique. Ces recrues, je suis très fier d’elles.

« Ce que vous verrez dans le boulet meurtrier et le broyage va vous époustoufler. Ce que vous allez voir dans et hors des hélicoptères va vous époustoufler.

« Et, enfin et surtout, ne sous-estimez personne sur ce parcours. Vous allez être surpris.