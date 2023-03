Sarah Snook ne savait pas que Succession se terminerait avec la saison 4 : « J’étais très bouleversée »

Lorsque HBO a annoncé le mois dernier que la série à succès Succession se terminerait avec sa quatrième saison à venir, de nombreux fans étaient choqués et tristes car les déclarations précédentes des producteurs avaient laissé espérer que la série pourrait durer cinq saisons.





Shivan Roy, comme Brian Cox décrit le « chouchou » de Logan, joué par Sarah Snook, se battra pour le siège du géant des médias avec et contre ses frères et sœurs troublés et ambitieux Roman (Kieran Culkin) et Kendall (Jeremy Strong), et bien sûr, avec son mari rusé, Tom. Snook brille avec la série télévisée acclamée et a été nominée deux fois pour un Primetime Emmy, et elle est fan de la série comme le public. Elle fait également partie de ceux qui ignorent que la quatrième saison sera la dernière saison de la série. L’actrice s’est entretenue avec le Los Angeles Times.

Sarah Snook a déclaré qu’elle ne connaissait pas la décision officielle avant la lecture du tableau en janvier et qu’elle était assez contrariée. Cependant, tout a une fin, et la bonne décision est de ne pas laisser l’histoire se transformer en parodie.

»J’étais très vexé. J’ai ressenti un énorme sentiment de perte, de déception et de tristesse. Cela aurait été bien de le savoir en début de saison, mais je comprends aussi qu’on ne me le dise pas avant la fin car il y avait encore un potentiel que ce ne serait peut-être pas la fin. Émotionnellement, nous n’étions pas tous nécessairement prêts à en finir avec le spectacle parce que nous nous aimons tellement », a-t-elle ajouté. « Mais tout doit avoir une fin, et il est judicieux de ne pas laisser quelque chose devenir une parodie d’elle-même. »





Sarah Snook a discuté de la finale de la saison 3