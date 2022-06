Sarah Silverman obtient un rôle dans le Bradley Cooper Film Maestro

Sarah Silverman fait maintenant partie de l’ensemble de la distribution Maestro, Suivi du réalisateur de Bradley Cooper jusqu’en 2018 Une star est née, Rapports sur les délais. Silverman est connue pour ses rôles dans Wreck-it Ralph, école de rocket Le programme Sarah Silverman. Récemment, elle a joué des rôles dans Ne lève pas les yeux, le film sur une comète géante s’approchant de la Terre, et Space Jam : un nouvel héritage, une suite du film de 1996. Maestro suit l’histoire d’amour complexe de Leonard Bernstein et Felicia Montealegre, depuis leur rencontre en 1946 lors d’une fête et se poursuivant à travers deux fiançailles, un mariage de 25 ans et trois enfants.

Silverman jouera la sœur de Bernstein, bien que le degré de son implication dans le film soit encore inconnu. Cependant, en raison du fait que le film s’étend sur 30 ans, nous verrons probablement différentes versions d’elle tout au long de sa vie à mesure qu’elle vieillira. Plus tôt cette semaine, des images ont été publiées révélant le regard transformateur que Bradley Cooper traverse pendant le film, et il a l’air presque méconnaissable. Bien que les détails de l’intrigue soient encore minces à ce stade, quelques suppositions sur ce que l’histoire impliquera peuvent être faites en fonction de sa vie.

Le film sera centré sur la relation entre Leonard et Felicia, qui a traversé des moments difficiles et un drame très public. Dans les années 70, Leonard Bernstein est devenu gay et a vécu avec le DJ radio Tom Cothran après son mariage. Une lettre privée qui a été révélée après leur mort a révélé que sa femme, Montealegre, était au courant de la sexualité de Bernstein depuis le début. Peu de temps après leur séparation, Montealegre a reçu un diagnostic de cancer du poumon en phase terminale. Bernstein est ensuite revenu vers elle, prenant soin d’elle jusqu’à sa mort en 1978. Cette tragédie sera probablement un point central du film. Si le film de Cooper ressemble à Une star est néealors nous pouvons nous attendre à ce que la musique de Bernstein soit entrelacée avec le film, agissant non pas comme une bande sonore mais comme un moyen de faire avancer l’histoire.





Maestro Veut participer à cette saison de récompenses

Bradley Cooper sera à la recherche de l’Oscar convoité qui lui a échappé jusqu’à présent dans sa carrière avec Maestro. À en juger par la transformation complète en Leonard Bernstein, Cooper prend le rôle très au sérieux. Le réalisateur / scénariste du film travaille en étroite collaboration avec les enfants de Bernstein, Jamie, Alexander et Nina, depuis trois ans pour décrocher le rôle. Le film est produit par Martin Scorsese, Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger, Fred Berner et Amy Durning.

Rejoindre Silverman et Cooper dans le casting sont Maya Hawke, Carey Mulligan, Jeremy Strong et Matt Boner. Il n’y a pas de date de sortie officielle pour le moment. Cependant, vous pouvez vous attendre à voir la photo dans les salles en 2023.