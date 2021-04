Sarah Shahi taquine le rôle d’Isis dans Black Adam de The Rock

Après toutes ces années, Adam noir est maintenant enfin prêt à commencer le tournage, et Sarah Shahi, dont le rôle est resté relativement mystérieux, a peut-être maintenant révélé qui elle joue. Shahi s’est récemment tournée vers les médias sociaux pour célébrer le début du tournage de la sortie de DC, se référant à son personnage comme « Adrianna », et confirmant ainsi probablement la rumeur persistante selon laquelle elle jouerait en fait Adrianna Tomaz.

📸: «Aujourd’hui, c’est mon premier jour de tournage #BlackAdam….. très fière de représenter mes confrères frères et sœurs du Moyen-Orient sous le nom d’Adrianna … » @sarahshahi via des histoires IG pic.twitter.com/fqB5AO6KqJ – Mises à jour de Black Adam (@blackadamnews) 12 avril 2021

« Aujourd’hui, c’est mon premier jour de tournage de #blackadam. J’ai été choisi pour ce rôle il y a un an. J’ai eu des hauts, des bas, des gauches et des droits. Ils m’ont tous conduit ici. Très fier de représenter mes frères et sœurs du Moyen-Orient. comme Adrianna. Continuons à nous élever les uns les autres alors que nous nous racontons les histoires de chacun. Des histoires humaines. Des histoires reliées. Des histoires que nous avons tous en nous. «

Adrianna Tomaz est à l’origine issue de la série télévisée des années 1970 Les secrets d’Isis, qui a été diffusé aux côtés de l’original Shazam! émission de télévision. Le personnage a ensuite été intégré à la tradition de DC, devenant connue comme l’épouse de Black Adam. Réfugiée livrée à Black Adam en cadeau, la super-vilaine développe rapidement un profond respect pour Adrianna, lui offrant finalement l’amulette magique d’Isis, qui lui confère des pouvoirs sur les forces de la nature.

Bien que des détails de tracé spécifiques pour Adam noir sont actuellement inconnus, Adrianna Tomaz de Shahi rejoindra une foule de héros et de méchants qui sont tous présentés pour la première fois sur le grand écran. Avec Adrianna, le film présentera également les débuts sur grand écran de Justice Society of America, ou JSA. L’équipe de super-héros emblématique se heurtera sans aucun doute au champion superpuissant de Johnson, la Justice Society of America devant être composée de Noah Centineo comme Atom Smasher, Aldis Hodge comme Hawkman, Quintessa Swindell comme Cyclone et Pierce Brosnan comme Doctor Fate.

Le rôle de Shahi dans les procédures n’était pas le seul Adam noir mystère, avec Marwan Kenzari, Bodhi Sabongui et James Cusati-Moyer tous dans des rôles actuellement inconnus.

Adam noir enfin entrer en production marque une autre réalisation pour Dwayne Johnson, l’acteur et la superstar hollywoodienne étant engagés pour jouer le rôle pendant plus d’une décennie. « Black Adam est avec moi depuis plus de dix ans maintenant. Cela vous donne une idée de ma passion pour ce projet », a déclaré Johnson l’année dernière à propos de son engagement dans le projet.

« À quel point nos Seven Bucks sont passionnés par ce projet. Warner Bros., New Line Cinemas, DC, ils ont été incroyablement favorables au fil des ans », a poursuivi Johnson. «C’est en 2008 que nous avons commencé à en parler. Donc, cela a exigé de la patience de la part de nous tous en tant que partenaires. Et je suis un homme et un acteur bien différent de ce que j’étais il y a dix ans. Même alors, il y a dix ans, je Je voulais juste attendre que le moment se sente bien. Et j’ai l’impression que maintenant, l’homme que je suis devenu, je suis capable d’apporter un peu de mes propres leçons de vie et de mes philosophies et de les ancrer dans l’ADN de ce personnage . «

Adam noir doit être dirigé par Jaume Collet-Serra (Les bas-fonds, Courir toute la nuit) et devrait maintenant sortir le 29 juillet 2022. Cela nous vient grâce à l’histoire Instagram de Sarah Shahi.

Sujets: Black Adam, Shazam