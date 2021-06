Sarah Shahi et Adam Demos de Sex/Life sortent en fait avec IRL

Désolé mesdames, Adam Demos est officiellement hors marché.

Sexe/Vie les stars Adam Demos et Sarah Shahi sortent en fait avec IRL.

Netflix a sorti la série NSFW le 25 juin et nous sommes évidemment accros. L’émission, basée sur le roman de BB Easton, 44 chapitres sur 4 hommes, est centrée sur Billie (Sarah Shahi) qui est mariée sans sexe à Cooper (Mike Vogel). Bien que Billie aime son mari, elle ne semble pas pouvoir aider ses fantasmes sexuels à propos de son ex-petit ami Brad (Adam Demos) et de leurs, euh, activités précédentes dans la chambre. Cue les douches torrides et beaucoup de la nudité. Attention, vous risquez de transpirer un peu…

Vous vous demandez probablement comment les acteurs simulent leur chimie sexuelle intense. Cependant, ce n’est pas du tout faux parce que les acteurs sont tombés amoureux l’un de l’autre.

Sarah Shahi et Adam Demos sortent en fait avec IRL. Image : Netflix, @sarahshahi via Instagram

Adam Demos a confirmé qu’il était tombé amoureux de Sarah dans la vraie vie lors d’un tournage à Toronto. Confirmant la romance, Adam a déclaré au Daily Telegraph: « Ce que je dirai et je suis toujours heureux de dire, c’est que je suis un homme chanceux et que ce sont des jours heureux. »

Sarah a également déclaré qu’elle et Adam étaient une chose dans une interview avec Entertainment Tonight. « C’était un super casting, je vais le dire comme ça. Sans partager trop de détails car il y a une partie de ma relation que je protège et c’est pour moi et lui seulement, je suis très reconnaissante de l’avoir rencontré », a-t-elle déclaré. expliqué.

« C’est de loin l’un des meilleurs humains que j’aie jamais rencontrés, et je suis reconnaissant d’être sur ce trajet en général – mais pouvoir le partager avec lui est aussi spécial. »

Sarah a publié Adam pour la première fois sur les réseaux sociaux en décembre 2020. Image : Netflix

On ne sait pas quand ils ont commencé leur romance, cependant, une petite enquête sur Instagram nous dit que Sarah a publié Adam pour la première fois sur les réseaux sociaux en décembre 2020, soit à peu près au moment où le tournage s’est terminé. Adam a depuis été parsemé de partout sur sa page. Sarah l’a posté le jour de la Saint-Valentin en février 2021 et elle l’a même appelé son « âme soeur ». Aww.

Et si vous vous demandez quand les étincelles ont commencé à jaillir, étonnamment, ce n’était pas pendant l’une de leurs scènes de sexe torrides. Sarah a dit à PEOPLE : « J’ai dit : ‘Eh bien, c’est un grand verre d’eau.’ Quand j’ai rencontré Adam pour la première fois, j’ai été vraiment époustouflé par lui.

« Nous nous sommes rencontrés dans la bande-annonce de maquillage et nous nous sommes entendus instantanément. Nous avions exactement les mêmes goûts en musique. Nous avions les mêmes goûts pour le whisky et les tequilas et j’ai été vraiment époustouflé par lui en tant que personne et tout ce que je savais, c’est que J’en voulais plus. Et puis j’ai eu l’opportunité de jouer avec lui, et je dirai, s’asseoir de l’autre côté de la caméra avec lui était juste un privilège. Vous n’êtes aussi bon que votre partenaire de scène. Il est incroyable dans le spectacle. »

