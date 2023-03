Sarah Polley remporte l’Oscar du meilleur scénario adapté pour Women Talking

Réalisateur Sarah Polly a remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté à la 95e cérémonie des Oscars. Elle avait été nominée pour le film à succès Femmes qui parlent, qu’elle a écrit d’après un roman de Miriam Toews. Polley a également été réalisatrice du film, et bien qu’elle n’ait pas non plus obtenu de nomination dans cette catégorie, Femmes qui parlent était également en lice pour le meilleur film, qui est allé à Tout partout tout à la fois. Prendre l’or du meilleur scénario adapté est toujours une grande victoire pour Polley, qui s’est amusée avec son discours d’acceptation après avoir accepté le prix.





« Tout d’abord, je veux juste remercier l’Académie de ne pas être mortellement offensée par les mots femmes et de parler beubg si près comme ça, bravo », a déclaré Polley. « Miriam Toews a écrit un roman essentiel sur une démocratie radicale et active dans laquelle des gens qui ne sont pas d’accord sur chaque question ont réussi à s’asseoir ensemble dans une pièce et à se tailler une voie ensemble, sans violence. Ils le font non seulement en parlant mais aussi en écoutant. »

Elle a poursuivi : « La dernière ligne de notre film est racontée par une jeune femme à un nouveau bébé, et elle dit : ‘Votre histoire sera différente de la nôtre.’ C’est une promesse, un engagement et une ancre. Et c’est ce que je voudrais dire de toutes mes forces à mes trois enfants incroyables, Eve, Isla et Amy, alors qu’ils traversent ce monde compliqué et magnifique. »





Sarah Polley remporte son premier Oscar

Artistes unis libérant

Femmes qui parlent est basé sur une histoire vraie, inspirée d’événements qui se sont produits dans une communauté isolée de Bolivie. Le film plonge dans l’histoire sombre de la colonie isolée avec les femmes discutant de la façon dont les hommes les ont agressées sexuellement pendant de nombreuses années. C’est un sujet sensible mais important, et cela a abouti à un film captivant qui a satisfait la plupart des téléspectateurs. Le film a un score de 90% à Rotten Tomatoes et a déjà attiré beaucoup d’attention lors de diverses remises de prix au-delà des Oscars.

Femmes qui parlent met en vedette Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckely, Judith Ivey, Ben Whishaw et Frances McDormand. Dede Gardner, Jeremy Kleiner et Frances McDormand ont produit le film.

Le film est maintenant disponible sur Blu-ray et DVD, après avoir vu sa sortie dans les médias à domicile il y a quelques jours à peine. Femmes qui parlent est également actuellement diffusé sur Prime Video.