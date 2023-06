Sarah Polley en pourparlers pour diriger le remake de Bambi en direct de Disney

Les engrenages tournent sur un live-action Bambí film à Disney, en tant que réalisateur se verrouille pour le projet. La date limite rapporte que Sarah Pollyqui a remporté un Oscar cette année pour elle Femmes qui parlent scénario, est actuellement en pourparlers pour réaliser le Bambí refaire. Disney a déjà évoqué son intention de donner Bambí le traitement en direct, et il semblerait que le projet fasse enfin du bruit avec ces nouveaux plans pour placer Polley dans le fauteuil du réalisateur. En 2020, il a été rapporté que Geneva Robertson-Dworet et Lindsey Beer co-écriraient le scénario, mais étant donné le temps qui passe et la grève des scénaristes en cours, on ne sait pas s’ils sont toujours à bord.

Avant d’écrire et de réaliser Femmes qui parlentPolley avait également réalisé le long métrage Loin d’ellequi a été nominé pour le meilleur scénario adapté aux Oscars en 2008. Elle a également écrit et réalisé Prends cette valse et Histoires que nous racontonsainsi que des épisodes pour les émissions de télévision Les histoires de boucliers et Hé Madame !. Polley a également joué dans divers projets, notamment des rôles dans des films comme Aube des morts, Monsieur Personneet Déclencher.

Sorti en 1942, Disney’s Bambí est basé sur le roman de 1923 Bambi, une vie dans les bois par Félix Salten. Le film suit Bambi, un cerf de Virginie et ses copains dans la forêt après le meurtre tragique de sa mère. Il a été nominé pour trois Oscars à l’époque et est depuis devenu l’un des films Disney les plus vénérés de tous les temps. Il a été ajouté au National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès en 2011 pour sa place dans l’histoire du cinéma.

Le film Disney n’est pas le seul remake de Bambi en préparation…

Parce que l’histoire originale est entrée dans le domaine public, il a été récemment révélé qu’une version parodique d’horreur de Bambí est maintenant en développement. Appelé Bambi : le jugementil est produit par le directeur de Winnie l’Ourson : Sang et Miel. Saturday Night Live a aussi imaginé un live-action Bambí adaptation lorsque Dwayne « The Rock » Johnson a animé en 2015. La fausse bande-annonce du film imaginait The Rock jouant une version de héros d’action de Bambi. Bien sûr, nous pouvons supposer que le remake en direct de Disney ne ressemblera en rien à ces parodies.

Le Bambí L’adaptation n’est également que le dernier des remakes en direct de Disney, une tendance qui se produit depuis des années. Alors que les fans passionnés des films originaux ont critiqué Disney pour avoir refait des classiques animés bien-aimés, les films se sont avérés très réussis au box-office, ils ne vont donc pas ralentir de si tôt. Ce n’était qu’une question de temps avant Bambí a été ajouté au mélange.

Actuellement, un remake en direct de La petite Sirène joue dans les théâtres, mettant en vedette Halle Bailey dans le rôle d’Ariel. Rachel Zegler devrait également jouer dans un live-action Blanc comme neige film qui sortira l’année prochaine. Un remake de Lilo et Stitch est également en développement pour Disney+.