Sarah Paulson sera la vedette et la productrice exécutive du thriller d’horreur Dust

Sarah Paulson devrait jouer dans un prochain thriller d’horreur intitulé Poussièreselon Le journaliste hollywoodien. En plus d’agir, elle travaillera également en tant que productrice exécutive pour le projet. Poussière est produit par Searchlight Pictures. Compte tenu du talent de Paulson, le thriller d’horreur sera probablement le dernier ajout à une longue lignée de performances de haute qualité.

Will Joines et Karrie Crouse réalisent le film. De plus, Crouse écrit le scénario du film. La production devrait commencer fin août. Une date de sortie n’a pas encore été annoncée. Compte tenu de la date de début de production probablement en août, Poussière sera probablement présenté en première à un moment donné en 2023. Hulu distribuera le film aux États-Unis, tandis que d’autres plans de sortie seront bientôt dévoilés. Étant donné que plusieurs pays étrangers n’ont pas accès au service de streaming, des sorties en salles sont probablement en cours. Il est également possible que le film ait une sortie limitée dans les salles aux États-Unis.

Un synopsis du projet explique comment « Poussière dépeindra une mère piégée par des tempêtes de poussière croissantes alors qu’elle est hantée par des rencontres passées et une présence menaçante et prend des mesures extraordinaires pour protéger sa famille. » On ne sait pas si la présence menaçante est surnaturelle ou plus réaliste. Son personnage fera face aux tempêtes de poussière , un conflit interne concernant son passé et une autre menace extérieure.

Dans une déclaration commune, les présidents de Searchlight, David Greenbaum et Matthew Greenfield, ont fait l’éloge de l’actrice lorsqu’ils ont déclaré : « Sarah est une artiste extraordinaire et nous sommes ravis de travailler à nouveau avec elle. » Les présidents de l’entreprise sont clairement impressionnés par ses talents.

Paulson a travaillé avec Searchlight Pictures dans le passé avec des films dont l’oscarisé 12 ans d’esclavage et le thriller sous-estimé sur un ancien membre de la secte évadé intitulé, Martha Marcy May Marlène​​​​​​. De plus, l’actrice a beaucoup d’expérience dans le genre horreur/thriller. Les projets passés dans lesquels elle a joué incluent plusieurs saisons de Histoire d’horreur américaine, la suite de M. Night Shyamalan Verre, et le film à suspense Hulu Courir. Comme ce dernier, Poussière sera diffusé sur le service de streaming Hulu. Dans les deux derniers projets, Paulson a joué des personnages qui semblent gentils au début, mais cachent des plans sinistres. Contrairement à Verre et Couriroù elle a joué des antagonistes, Paulson sera le principal protagoniste de Poussière.





Sarah Paulson a également déjà joué dans le film de braquage Océan 8 pour Warner Bros et le drame acclamé par la critique de Todd Haynes Carole. Avec une expérience dans les films d’horreur, de thriller, de drame et de braquage, Paulson a travaillé dans une grande variété de genres. Dans ce dernier, elle a joué aux côtés de Cate Blanchett et Rooney Mara. Paulson jouera bientôt dans l’adaptation par Bad Robot des mémoires de Glennon Doyles Sauvage.

Récemment, Paulson a joué Linda Tripp dans Histoire du crime américain : mise en accusation. Sa performance a été acclamée par la critique et a valu une nomination aux Emmy Awards. De nombreux critiques considéraient qu’elle jouait mieux que la saison télévisée elle-même. Elle va bientôt commencer à travailler sur le tournage de l’adaptation cinématographique de la pièce primée Pulitzer, Tony et Olivier de Bruce Norris. Parc Clybourne. Le long métrage sera réalisé par Pam McKinnon.





