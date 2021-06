Sarah Paulson révèle sa saison la moins préférée de « AHS »

Tout au long de ses neuf saisons (avec une dixième en route), la série d’anthologies « American Horror Story » s’est caractérisée par la manière dont chaque nouvel épisode aborde un nouveau thème avec de nouveaux personnages et même de nouvelles façons de raconter leurs histoires. , qui a permis à certaines saisons d’être mieux reçues que d’autres.

En 2016, Ryan Murphy, créateur de la série, avait surpris les fans de la production avec « Roanoke », sa saison la plus expérimentale à ce jour, qui débute par un format documentaire qui présente une recréation théâtralisée d’événements surnaturels qui abordent.

L’actrice Sarah Paulson, qui est un élément récurrent de la production FX, a interprété pas moins de trois personnages différents : Shelby Miller, Andrey Tindall et Lana Winters, cette dernière apparaissant dans les saisons de « Asylum », et avec une mention spéciale dans « Cult « .

Paulson prendrait la place de l’actrice qui a joué dans la dramatisation de la deuxième partie de la saison, présentant les acteurs de cette « fausse production » se réunissant à Roanoke pour « avoir peur une fois de plus ». Bien que la saison ait été saluée par la presse pour sa forme narrative originale, les fans de « American Horror Story » assurent que la série commençait à manquer d’idées.

Dans une récente conversation avec le podcast Awards Chatter, Paulson a offert des détails intéressants sur sa participation à « Roanoke », assurant qu’elle s’était sentie piégée pendant le tournage. L’actrice, bien qu’elle soit consciente que ses déclarations pourraient irriter certaines personnes, a souligné qu’elle « s’en foutait du tout cette saison », en plus d’être dépassée par l’expérience.

« Je me sentais vraiment piégé par ma responsabilité et mon obligation contractuelle envers American Horror Story. Autant que si c’était ma maison, et je l’ai toujours aimé, c’était la première fois que j’avais l’impression que je pouvais aller dire à Ryan: ‘S’il vous plaît, laissez-moi sauter celui-ci’ », a déclaré Paulson.

Le travail de Sarah Paulson s’est poursuivi pendant deux saisons supplémentaires, « Cult » et « Apocalypse », avant qu’elle ne puisse prendre sa pause dans la neuvième saison, « 1984 ». L’actrice se prépare pour son retour dans la série dans « Double Feature », dont peu de détails sur son histoire ont été publiés jusqu’à présent. Il a également réalisé un épisode de « American Horror Stories », dans lequel chaque épisode sera une histoire autonome.