Sarah Paulson rend hommage à sa petite amie Holland Taylor pour son 79e anniversaire

La star de 47 ans de histoire d’horreur américaine et Cliquet – entre autres – est évidemment complètement amoureuse de Taylor, qui est elle-même une star de cinéma ayant joué dans Deux hommes et demi et Tous mes enfants.

Sur son compte Instagram, elle a partagé une jolie photo de Taylor avec la légende : « L’amour de ma vie. Celui. Le seul.

« Le 14 janvier est mon préféré [sic] jour de l’année – un jour pour vous célébrer sans vergogne @hollandvtaylor Je suis le plus chanceux des chanceux.

« Je n’aime que toi. Joyeux anniversaire poète magique chéri.

Paulson a rendu hommage à Holland Taylor sur Instagram. Crédit : Instagram/@mssarahcatharinepaulson

Le couple est ensemble depuis 2015 et leur relation est devenue un sujet d’intérêt pour les tabloïds au début, car c’était la première fois que Taylor était ouvertement en couple avec une femme.

Dans une interview avec L’avocat podcast, Holland a déclaré: « La relation avec Sarah est devenue si publique parce qu’elle est une énorme star et que j’étais assez connue.

« C’est devenu un événement d’actualité et je n’allais donc pas le nier. Eh bien, je suis une personne très privée, juste en général. Je le serais quelle que soit ma vie, mais je n’étais pas privé dans le sens de me cacher. J’ai vécu ma vie en public,

« Je pense que j’avais environ 29 ou 30 ans quand j’ai eu ma première relation avec une femme, mais je n’en ai pas parlé en tant que tel.

« Ça ne me serait jamais venu à l’idée de parler de ma vie personnelle dans une interview de toute façon. »

Paulson elle-même a parlé dans le passé des commentaires « cruels » que certains ont faits sur l’écart d’âge entre les deux.

Sarah Paulson. Crédit : Alamy

Taylor a plus de trois décennies de plus que Paulson, et cela a attiré pas mal d’attention négative.

S’adressant à The Guardian en 2020, Paulson a déclaré: « Je ne me souviens pas que les gens soient devenus fous de Michael Douglas et Catherine-Zeta Jones, en termes de différence d’âge.

« Pour moi, cela semble être l’intérêt prédominant dans ma relation avec la Hollande, ce qui serait perçu par certains comme son étrangeté ou son improbabilité. Je pense que les gens sont fascinés par cela, parce que ce n’est pas typique.

« Sauf si vous regardez autour de vous de nombreux couples connus ou reconnaissables, quand ce sont des couples hétérosexuels, c’est tout simplement effréné, et je ne vois personne devenir obsédé par ces relations. »