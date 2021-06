Sarah Paulson est méconnaissable dans le rôle de Linda Tripp dans Impeachment: American Crime Story

La transformation de Sarah Paulson est terminée en tant que défunte fonctionnaire américaine Linda Tripp pour Impeachment: American Crime Story. Elle a été photographiée dans le rôle de Tripp sur le plateau de l’émission dimanche dernier. Le point de vue de Paulson sur Tripp la rendait complètement méconnaissable. Si vous ne saviez pas que la muse de Ryan Murphy était le fonctionnaire, vous ne l’auriez jamais deviné. Saison 3 de Histoire du crime américain fera la chronique de l’affaire controversée et très médiatisée de l’ancien président américain Bill Clinton avec sa stagiaire à la Maison Blanche Monica Lewinsky. C’est un scandale qui a finalement conduit à sa destitution en 1998.

Tout a commencé lorsque Murphy avait choisi « Une vaste conspiration : le vrai scandale sexuel qui a presque fait tomber un président », le livre de Jeffrey Toobin sur la relation de Bill Clinton avec Monica Lewinsky et la procédure de destitution qui a suivi, Murphy a rencontré Lewinsky lors d’une fête et a déclaré comme beaucoup. « Je lui ai dit : ‘Personne ne devrait raconter ton histoire à part toi, et c’est un peu dégoûtant s’ils le font' »

« ‘Si vous voulez le produire avec moi, j’adorerais ça, mais vous devriez être le producteur et vous devriez gagner tout l’argent.' » Lewinsky était dans le coup.

Le casting comprend Sarah Paulson comme Linda Tripp, Beanie Feldstein comme Monica Lewinsky, Margo Martindale comme Lucianne Goldberg, Annaleigh Ashford comme Paula Jones, Clive Owen comme président Clinton, Edie Falco comme Hillary Clinton avec Anthony Green prêt à représenter Al Gore. Colin Hanks a également rejoint le casting. En parlant de dépeindre Tripp, Sarah Paulson dit, jouer Tripp est « plus compliqué qu’autre chose [she’s] jamais fait. »

« Contrairement au moment où j’ai joué Marcia Clark dans The People v. OJ Simpson: American Crime Story – j’ai déjà joué de vraies personnes – il y avait une réelle opportunité de réparer un tort collectif en termes de la façon dont nous pensions à elle et à son prétendu échec dans mais avec Linda, c’est un peu plus compliqué, elle se comporte de manière un peu plus confuse.

En octobre 2019, elle a également révélé qu’elle prendrait du poids pour le rôle. « Je n’ai pas l’impression que ce serait une bonne idée pour moi de venir au travail enfiler une sorte de faux costume et juste tout foutu et de ne pas pouvoir bouger mon visage ni ressentir les sentiments qu’elle (Tripp) pourrait avoir ressenti », a expliqué Paulson.

Murphy, parlant de sa transformation, a déclaré: « Cela me rappelle beaucoup ce que Christian Bale a fait il y a quelques années – ce genre de dévouement », faisant référence à Bale Vice transformation. « Nous avons beaucoup parlé de la façon dont elle doit continuer pendant de nombreux mois jusqu’à ce que le tournage soit terminé, donc c’est difficile. »

Monica Lewinsky a d’abord hésité à participer au récit, mais a finalement changé d’avis en expliquant: « Les gens cooptent et racontent mon rôle dans cette histoire depuis des décennies. En fait, ce n’est que ces dernières années. que j’ai pu récupérer pleinement mon récit, près de 20 ans plus tard. »

« Mais je suis tellement reconnaissant pour la croissance que nous avons faite en tant que société qui permet à des gens comme moi qui ont été historiquement réduits au silence de réintroduire enfin ma voix dans la conversation. Ce n’est pas seulement un problème pour moi. Des gens puissants, souvent des hommes , profiter de ceux qui leur sont subordonnés de multiples façons tout le temps. Beaucoup de gens verront cela comme une telle histoire et pour cette raison, ce récit est, malheureusement, à feuilles persistantes. «

Murphy dit de la contribution de Lewinsky, « Elle est impliquée dans chaque scénario, donne beaucoup d’idées et de réflexions. Ce qui est bien avec l’histoire que nous racontons, c’est l’histoire de Monica, qui, je pense, doit être racontée. Tout comme dans Le Peuple c. OJ Simpson nous avons montré Marcia Clark d’une manière différente, c’est ce que nous faisons avec Monica. » Mise en accusation: Histoire du crime américain est prévu pour la première le 7 septembre sur FX.

