Sarah Paulson dit qu’il est temps pour Pedro Pascal d’être la prochaine « star de cinéma majeure »

Vous pouvez compter dans Sarah Paulson parmi ceux qui veulent voir Pedro Pascal en tête d’affiche des grands films d’Hollywood. Vétéran de l’écran, la star de Pascal a connu une croissance exponentielle ces dernières années avec ses rôles principaux dans les séries à succès Le Mandalorien et Le dernier d’entre nous. L’acteur a également diverti avec des rôles dans des films récents comme Wonder Woman 1984, La bulleet Le poids insupportable du talent massif. Il devrait également diriger la prochaine série limitée Le procès pour meurtre de mon dentiste à HBO.





Une nouvelle histoire à Esquire se penche sur l’ascension de Pascal dans le show business et présente les commentaires de son ami de longue date Paulson. Le couple s’est rencontré pour la première fois il y a trois décennies, alors que Pascal avait encore du mal à réussir à Hollywood, et Paulson se souvient lui avoir épargné de l’argent pour qu’il puisse se nourrir pendant ces années difficiles. Maintenant, Paulson a remarqué à quel point Pascal semble toujours se démarquer par ses performances, contribuant à élever le spectacle auquel il participe.

« Il fait partie de certaines choses spectaculairement réussies », dit Paulson. « Mais parfois, dans ces situations, la série est la superstar. C’est vraiment excitant de voir qu’il est la chose qui devient la superstar à partir de là.

Paulson a poursuivi en décrivant à quel point c’est « psychotique » comment tout le monde dans le show business « veut maintenant un morceau » de Pascal, et elle est là pour son succès. À ce stade, l’acclamation et la popularité de l’acteur font que le moment est venu pour lui de commencer à jouer le rôle principal dans les grands films, sentant qu’il appartient à l’échelon hollywoodien comme Mel Gibson et Bruce Willis.

« Vous voulez juste qu’il réussisse », dit Paulson. « Et pour moi, j’ai l’impression que c’est le signe d’une grande star de cinéma. Je suis prêt à ce qu’il prenne les rênes des gars du passé des comédies romantiques, comme Bruce Willis et Mel Gibson et tous ces gars. Il peut être tout cela. refaites Mourir dur avec Pédro. Refaire tout le Arme mortelle des films avec Pedro.





Pedro Pascal : Roi d’Hollywood ?

L’étoile de Pascal brille de mille feux et de nombreux fans se demandent où d’autre ils peuvent s’attendre à voir l’acteur. Il dit qu’il essaie d’être prudent dans le choix de ses prochains rôles et qu’il ne veut pas que sa renommée en augmentation rapide se traduise par une mauvaise décision précipitée.

« Et après? Je n’ai aucune putain d’idée », a déclaré l’acteur. « J’espère juste que j’ai la maturité nécessaire pour ne pas chasser quelque chose qui signifierait plus de l’extérieur. »

Pour l’instant, les fans peuvent s’attendre à voir Pascal dans le prochain court métrage Mode de vie étrangeun western queer mettant en vedette Le dernier d’entre nous acteur aux côtés d’Ethan Hawke. Réalisé par Pedro Almodovar, le court-métrage sera présenté en avant-première à Cannes en mai.