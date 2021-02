Sarah Michelle Gellar répond aux allégations d’inconduite de Joss Whedon

Sarah Michelle Gellar se tient derrière Charisma Carpenter. L’ancien Buffy contre les vampires L’actrice a publié une déclaration sur les allégations de Joss Whedon de Charisma Carpenter plus tôt ce matin. Carpenter, qui a également joué sur Buffy, ainsi que la série spin-off ange, affirme que Whedon a créé un environnement de travail «toxique» et «hostile» sur l’ensemble des deux émissions. Elle a poursuivi en alléguant que le réalisateur / scénariste l’avait qualifiée de «grosse» devant ses camarades de casting alors qu’elle était enceinte et dit qu’elle avait été renvoyée de la série après sa grossesse. Carpenter a également annoncé publiquement son soutien à Ligue de justice l’acteur Ray Fisher, qui a été l’une des premières personnes à parler de Whedon.

Sarah Michelle Gellar a fait une déclaration courte et succincte à propos de Joss Whedon sur les médias sociaux aujourd’hui. «Bien que je sois fière d’avoir mon nom associé à Buffy Summers, je ne veux pas être à jamais associé au nom Joss Whedon», a écrit l’actrice sur Instagram. «Je suis plus concentré sur l’éducation de ma famille et sur la survie d’une pandémie actuellement, donc je ne ferai aucune autre déclaration. Pour le moment, mais je suis aux côtés de tous les survivants d’abus et je suis fier d’eux pour avoir pris la parole.» Gellar n’a fourni aucune autre information, mais on peut supposer qu’elle parlera de Whedon à un moment donné, d’autant plus que de plus en plus de gens se sont manifestés.

Joss Whedon et Sarah Michelle Gellar ont travaillé ensemble sur Buffy contre les vampires pendant sept saisons. Ils n’ont plus travaillé ensemble depuis. Cependant, l’actrice ne s’est jamais prononcée publiquement contre le réalisateur auparavant. Au moment d’écrire ces lignes, Whedon, ni 20th Century Television, ne sont pas venus répondre à Charisma Carpenter ou à Sarah Michelle Gellar.

L’actrice Amber Benson, qui a interprété Tara Maclay sur Buffy contre les vampires, s’est également prononcé en faveur de Charisma Carpenter. « Buffy était un environnement toxique et cela commence au sommet. Le charisme dit la vérité et je la soutiens à 100%. Il y a eu beaucoup de dégâts pendant cette période et beaucoup d’entre nous sont encore en train de le traiter vingt ans plus tard », dit-elle. . Carpenter a noté: «Ces souvenirs et d’autres ont pesé sur mon âme comme des briques pendant près de la moitié de ma vie. J’aurais aimé dire quelque chose plus tôt. J’aurais aimé avoir le calme et le courage il y a toutes ces années. silence. »

Charisma Carpenter attribue à Ray Fisher sa décision de dénoncer Joss Whedon. Fisher avait précédemment accusé Whedon d’avoir créé un environnement toxique sur le tournage du Ligue de justice reshoots. « La course n’était qu’un des problèmes avec le processus de reshoot », a déclaré Fisher. « Il y a eu des explosions massives, des menaces, de la coercition, des railleries, des conditions de travail dangereuses, des dénigrements et des feux de gaz comme vous ne le croiriez pas. » Les représentants de Whedon ont nié les allégations de Fisher. WarnerMedia a mené une enquête indépendante sur l’affaire, à laquelle Carpenter a participé. Vous pouvez lire la déclaration de Carpenter dans son intégralité ci-dessous, tout en consultant la déclaration officielle de Sarah Michelle Gellar sur Instagram ci-dessus.

Sujets: Buffy contre les vampires, Inconduite sexuelle