Sarah Michelle Gellar n’a aucun intérêt à revoir Buffy contre les vampires

Les jours de chasse aux vampires de Sarah Michelle Gellar sont terminés. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, Gellar s’est rendue célèbre en jouant l’adolescente titulaire de la série acclamée. Buffy contre les vampires. En tant que Buffy Summers, l’actrice a passé sept saisons à tuer des vampires de manière experte, mais lorsqu’il s’agit de reprendre éventuellement le rôle dans le redémarrage présumé, les fans devront malheureusement compter Gellar.

Cette semaine, Gellar est apparu sur le On avec Mario Lopez podcast pour parler de sa carrière. Lorsque le sujet d’un redémarrage de Buffy contre les vampires a été abordé, la question a été posée de savoir si Gellar envisagerait de reprendre le pieu en bois pour une autre course dans le rôle. Les fans de la série originale ne devraient pas retenir leur souffle, car Sarah Michelle Gellar n’a fait que vieillir depuis la fin de la série originale et ce navire a apparemment navigué.

« [I’m a] petit peu, comment disent-ils, longtemps dans la dent pour cela. Vous savez, je pense que ce qui a fonctionné pour Buffy, c’est que les monstres représentaient les métaphores des horreurs de l’adolescence, et je pense que cette histoire se prête. Ce serait intéressant de voir comment l’élu réagirait à cela, mais je ne pense pas que ce soit moi. Je ne pense pas que je doive être celui qui le fait. Je suis aussi beaucoup trop fatigué et grincheux pour refaire ce genre de travail. Mais j’aime que l’histoire tienne le coup et que les gens réclament cela. «

Compte tenu de la récente controverse avec Joss Whedon, qui a développé Buffy contre les vampires pour la télévision, Gellar a également été invitée à partager ses réflexions sur ce qui s’y passait. À ce stade, plusieurs Buffy des stars ont allégué que Whedon était « abusif » sur le plateau. Après avoir précédemment publié sur Instagram qu’elle ne « voulait pas être associée à jamais au nom de Joss Whedon », Gellar a réitéré à Lopez qu’elle ne dirait rien d’autre à ce sujet pour le moment, choisissant plutôt de se concentrer sur la survie pandémie avec sa famille.

«Je suis plus concentré sur l’éducation de ma famille et sur la survie d’une pandémie actuellement, donc je ne ferai aucune autre déclaration pour le moment. Mais je soutiens tous les survivants d’abus et je suis fier d’eux pour avoir pris la parole».

À la hauteur de Buffypopularité de la série, la série engendrerait également la populaire émission dérivée ange. Plus récemment, il y a eu des rumeurs selon lesquelles une nouvelle version de Buffy contre les vampires serait développé, mais il n’y a pas eu de mises à jour significatives sur la série potentielle. Le fait que beaucoup de fans ne semblent pas trop enthousiasmés par les rumeurs n’a probablement pas aidé, bien que les discussions sur le redémarrage rendent toujours les fans de propriétés originales méfiantes. La controverse avec Whedon est également très susceptible de compliquer les plans qui auraient pu être sur la table pour relancer Buffy.

Qui sait si nous verrons un jour de nouveaux épisodes ou un redémarrage de Buffy contre les vampires, mais la série originale sera toujours là pour que les fans reviennent et revisitent. Cette nouvelle nous vient d’On avec Mario Lopez.

