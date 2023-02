Sarah Michelle Gellar exprime son intérêt à revenir à la franchise Sex and the City

Sarah Michelle Gellar espère que HBO entendra son plaidoyer pour un retour à la franchise Sex and the City.

Sarah Michelle Gellar sur le retour potentiel de Sex and the City : « Peut-être qu’elle a un endroit où revenir »

Sarah Michelle Gellar a fait un court séjour dans Le sexe et la ville, elle est apparue dans l’un des épisodes de la troisième saison. L’actrice est apparue dans le rôle de Debbie, une jeune responsable du développement ambitieuse travaillant à Los Angeles. Avec la reprise de l’émission par HBO Max, Sarah Michelle Gellar exprime son désir de reprendre également son personnage.





L’actrice pense que puisque son personnage est assez motivé dans sa carrière, le renouveau peut voir Debbie comme une femme de carrière plus réussie maintenant. Sarah Michelle Gellar a confié à Entertainment Tonight, comme l’a rapporté Entertainment Weekly, « J’ai l’impression que la fille du développement, qui est ce qu’elle était alors, dirige probablement un studio, et peut-être qu’elle a un endroit où revenir. »

Le camée de Sarah Michelle Gellar dans la série n’était pas à l’ordre du jour lorsque les acteurs et l’équipe se sont rendus à Los Angeles. L’actrice a apparemment parlé au créateur de la série Darren Star pour exprimer son intérêt à apparaître dans la série. Heureusement, la chance est de son côté car tout s’est mis en place et elle a pu apparaître dans Le sexe et la ville malgré quelques conflits d’horaires.





Le désespoir de Sarah Michelle Gellar lui a valu une apparition dans Sex and the City

L’actrice a révélé qu’elle s’était lancée il y a des années pour avoir ce petit caméo dans la série. L’actrice a avoué : « C’est une super histoire : j’étais désespérée d’y être et le créateur Darren Star m’avait écrit quelques rôles et je ne pouvais pas sortir de Buffy pour filmer et j’étais vraiment bouleversée. »

L’actrice a poursuivi : « J’ai travaillé toute la journée sur Buffy. J’avais deux heures entre les deux. J’ai eu un appel à 22 heures pour Sex and the City et j’ai dit : ‘Est-ce que tu vas me joindre ?’ parce que je travaillais depuis cinq heures du matin. Et il m’a dit : ‘On vient à LA, je vais faire en sorte que ça marche’. Alors, il a écrit ce rôle. »

Gellar a conclu: « Il a dit: » Nous allons vous rejoindre, nous allons vous rejoindre, je suis arrivé à 22 heures. Ils sont arrivés à moi à 5 heures du matin ou 4h30 le lendemain, alors je délirais cette scène, mais j’étais aussi follement excité.

L’actrice a bon espoir que les showrunners de Le sexe et la villeLa renaissance de l’entendrait son plaidoyer et l’inclurait dans le spectacle même juste pour un petit camée.