Sarah Michelle Gellar explique pourquoi elle a rejoint Wolf Pack

Sarah Michelle Gellar est de retour dans le monde du surnaturel, cette fois non pas pour chasser les vampires mais les loups-garous dans Meute de loupsles Teen Wolf série dérivée maintenant disponible sur Paramount +, élargissant l’univers de la franchise en pleine croissance.





Connue pour son interprétation de Buffy dans la série emblématique de la fin des années 90, Gellar est entrée dans la liste des femmes emblématiques à la tête de productions populaires de la culture pop avec un caractère imposant et un esprit combatif. Des caractéristiques que l’actrice répète dans son rôle le plus récent en tant que Kristin Ramsey, une détective chargée d’enquêter sur des événements étranges autour d’incendies mystérieux en Californie.

Cependant, ce ne sont pas les similitudes du personnage avec Buffy qui l’ont attirée vers le rôle, mais quelque chose de plus profond, comme elle l’a révélé à DigitalSpy :

« Les loups-garous sont une métaphore de l’anxiété chez les adolescentes. Je pense que la conception de ces personnages était l’une des raisons pour lesquelles je l’aimais tellement, voir un personnage qui a de l’acné à la télévision comme ça. L’idée est de normaliser tant de ces Normaliser l’anxiété, c’est l’un des thèmes qui m’a vraiment frappé quand je l’ai lu pour la première fois, était de traiter l’anxiété des adolescents – et seulement des adultes – d’une manière assez différente.





Le retour de Teen Wolf

Meute de loups n’est pas le seul moyen Teen Wolf les fans doivent avoir la chance de retourner dans l’univers de la série. Paramount + a également sorti un film de suite qui apporte le retour de Scott McCall de Tyler Posey des années après avoir été mordu et transformé en loup-garou.

Dans Teen Wolf : le film, une pleine lune se lève à Beacon Hills, et avec elle, un mal terrifiant émerge. Les loups hurlent à nouveau, appelant au retour des Banshees, des Werecoyotes, des Hellhounds, des Kitsunes et de tous les autres métamorphes dans la nuit. Mais seul un loup-garou comme Scott, qui n’est plus un adolescent mais toujours un Alpha, peut rassembler à la fois de nouveaux alliés et réunir des amis de confiance pour lutter contre ce qui pourrait être l’ennemi le plus puissant et le plus meurtrier qu’ils aient jamais affronté.

Avec Posey, les acteurs originaux Tyler Hoechlin, Holland Roden, Shelley Hennig, Colton Haynes, Dylan Sprayberry, Khylin Rhambo, Orny Adams, Linden Ashby, Melissa Ponzio, JR Bourne, Seth Gilliam, Ryan Kelley et Ian Bohen sont de retour, avec les nouveaux venus Vince Mattis, Amy Lin Workman, Nobility Nakanishi.

Malheureusement, Stiles de Dylan O’Brien n’est pas dans le film, ce qui a bouleversé de nombreux fans, compte tenu de la popularité du personnage, qui est devenu l’un des favoris.