Sarah Michelle Gellar est «reconnaissante» La série télévisée Cruel Intentions est tombée à travers

Une suite prévue de la série télévisée de Intentions cruelles jamais diffusé, mais c’est clairement une bonne chose pour la star originale Sarah Michelle Gellar. En 2016, NBC avait commandé un pilote pour un Intentions cruelles spectacle qui se serait déroulé 17 ans après les événements du film. Gellar a repris son rôle de Kathryn Merteuil alors qu’elle tentait de prendre le contrôle de Valmont International après la mort du personnage de Ryan Phillipe, Sebastian Valmont.





Pour le meilleur ou pour le pire, NBC a transmis la série, bien qu’il ait été rapporté à l’époque que Sony achèterait le Intentions cruelles montrer à d’autres réseaux. Cela ne s’est jamais tout à fait concrétisé et il semblerait que la série soit morte dans l’enfer du développement. Dans une nouvelle interview avec le New York Times, Gellar se dit heureuse que l’émission n’ait pas fonctionné sur NBC car c’est un concept qui conviendrait mieux à une plateforme de streaming. Voici ce qu’elle a dit lorsqu’elle a été interrogée sur le pilote malheureux.

« Je ne sais pas. C’était une période folle. Rien contre NBC, mais Intentions cruelles est en streaming direct. Le premier jour, je me suis dit : « Ça ne marche pas. Ce n’est tout simplement pas une émission de réseau. Et si c’est une émission de réseau, ce n’est pas mon Intentions cruelles. Donc, j’étais vraiment reconnaissant.

Il pourrait y avoir une nouvelle série basée sur Intentions cruelles c’est en préparation, bien que cette version ne comporte pas Gellar. Il a été rapporté en 2021 qu’une série de redémarrages était en préparation sur IMDb TV, le service de streaming gratuit désormais connu sous le nom d’Amazon Freevee. La série se déroulerait à Washington DC, à la suite de deux demi-frères et sœurs prévoyant de séduire la fille du vice-président. Phoebe Fisher et Sara Goodman (Amazon je sais ce que tu as fait l’été dernier) écrivent la série.





Sarah Michelle Gellar sera de retour à l’écran dans Wolf Pack

Après sa course Buffy contre les vampiresSarah Michelle Gellar reviendra dans le genre avec un rôle principal dans Meute de loupsun Teen Wolf série dérivée. Elle incarne l’enquêteur sur les incendies criminels Kristin Ramsey, décrite comme « une experte très appréciée dans son domaine et qui n’est pas étrangère aux pertes personnelles, amenée par les autorités pour attraper l’adolescent incendiaire qui a déclenché un incendie de forêt massif qui a peut-être également conduit au réveil d’un prédateur surnaturel. terrorisant Los Angeles. »

Meute de loups marque également le retour en direct de Gellar sur le petit écran après une apparition en tant qu’elle-même dans La théorie du Big Bang en 2019. L’année dernière, elle était attachée à un pilote Prime Video pour une série baptisée Rose vif, mais il a été transmis par le streamer. La voix de Gellar peut être entendue dans la série animée Netflix Maîtres de l’Univers : Révélationqui a fait ses débuts en 2021.