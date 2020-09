Sarah Michelle Gellar célèbre son 18e anniversaire de mariage avec Freddie Prinze Jr.

02.09.2020 16h29

Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. sont mariés depuis 2002. Pour son 18e anniversaire de mariage, Gellar a publié deux belles photos souvenir du mariage.

Sarah Michelle Gellar (43 ans, «Buffy contre les vampires») célèbre son 18e anniversaire de mariage avec son mari Freddie Prinze Jr. (44 ans). L’actrice a publié un article émouvant sur Instagram pour célébrer la journée. Vous pouvez voir deux photos en noir et blanc de leur mariage en 2002. “Vous … êtes mon mari préféré #happyanniversary”, a simplement écrit Gellar.

Gellar et Prinze Jr. se sont rencontrés en 1997 lors du tournage du film d’horreur “Je sais ce que vous avez fait l’été dernier”. Ils sont devenus un couple trois ans plus tard. Après les fiançailles en avril 2001, le mariage au Mexique a suivi en 2002. Depuis lors, les deux ont eu un mariage modèle sans scandales. Deux enfants ensemble, sa fille Charlotte Grace (10) et son fils Rocky James (8), couronnent leur bonheur.

Source: instagram.com

(dms / spot)