Sarah Lombardi ne laisse pas son petit ami l’interdire

22.08.2020 à 20h05

Sarah Lombardi ne veut pas que son petit ami lui interdise quoi que ce soit. C’est pourquoi la chanteuse se rend en secret dans les bars à sisha, comme elle l’a révélé sur Instagram.

Sarah Lombardi et Julian Büscher sont dans une relation heureuse depuis plusieurs mois. Mais visiblement, l’artiste attache une grande importance au fait de pouvoir faire son propre truc pendant une relation. La jeune femme de 27 ans vient de montrer dans son histoire Insta à quel point cela est important pour elle.

Source: instagram.com

Sarah Lombardi rarement méchante

«Je ne laisse pas mon copain m’interdire quoi que ce soit. Si je veux aller dans un bar à sisha, alors je vais dans un bar à sisha. Honnêtement? Je m’en fiche », a déclaré l’ancienne participante de« DSDS »d’un ton morveux pendant qu’elle appliquait du brillant à lèvres.

À ce moment-là, de tout temps, l’ami Julian ouvrit la porte derrière elle et demanda, visiblement étonné: «Où vas-tu? Pourquoi tu te maquilles? », Voulait savoir le footballeur.

Source: instagram.com

Aussi intéressant:

Elle a menti à Julian

“Oh, je vais juste essayer mon nouveau surligneur et ensuite m’endormir,” mentit visiblement Sarah. Y a-t-il un drame relationnel qui se profile? Probablement pas. Le clip que le chanteur a téléchargé n’est qu’une blague qu’ils se sont tous les deux permis.

Sarah se moque des autres femmes

Mais c’est toujours drôle à regarder. La jeune femme de 27 ans voulait probablement juste imiter toutes les femmes qui prétendent ne pas laisser leur partenaire leur dicter quoi que ce soit mais n’osent pas se dire en face à face qu’elles se sont rencontrées dans un bar.

Vacances au Portugal

Il y a quelques semaines à peine, Sarah Lombardi et son Julian étaient en vacances en couple au Portugal. Dans son histoire, la musicienne a finalement fourni une preuve d’amour claire. Sur une photo de baiser prise pendant le voyage, elle a écrit: “Ce sont les vacances les plus merveilleuses que j’aie jamais passées et que j’ai vraiment appréciées.”

Le mariage précédent de Sarah a échoué

Auparavant, la beauté était mariée à Pietro Lombardi depuis plusieurs années, avec qui elle a un fils de cinq ans nommé Alessio. Malgré leur séparation en 2016, les deux entretiennent de bonnes relations.